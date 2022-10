Holly Willoughby ne se maquille pas alors qu’elle montre ses ongles d’Halloween avant le retour de This Morning

HOLLY Willoughby avait l’air frais alors qu’elle se maquillait avant son retour à This Morning.

Phillip Schofield, 41 ans et co-animateur, a été absent de This Morning toute la semaine en raison de ses vacances d’automne annuelles.

Il semble que Holly, maman de trois enfants, ait profité de son temps libre pour se mettre dans l’esprit d’Halloween alors qu’elle partageait un nouveau clip montrant une manucure sur le thème effrayant.

La présentatrice était magnifique alors qu’elle était complètement sans maquillage – et les amis et les fans se sont précipités pour envoyer des compliments.

Sa collègue animatrice de This Morning, Alison Hammond, a écrit: «Des ongles mignons .”

Et Nicole Appleton a ajouté: “L’amour .”

Holly a également posé dans une séance photo sur le thème d’Halloween pour sa marque Wylde Moon cette semaine.

Elle brillait dans un pull à manches courtes à motifs dans deux tons d’orange.

La chérie d’ITV portait un maquillage frais et naturel pour permettre à sa mode saisonnière et aux produits Wylde Moon exposés d’occuper le devant de la scène.

Holly a offert à ses fans d’Instagram une offre spéciale sur ses accessoires d’Halloween pour célébrer la saison effrayante.

Dans sa légende, elle a écrit: “CONCOURS D’AUTOMNE!

“Nous vous donnons, à vous et à un ami, une chance de gagner toute notre collection (empruntée à) The Wild, d’une valeur de plus de 200 £ ! Y compris toutes les bougies, l’ensemble diffuseur, notre parfum incroyable et nos trois variétés différentes de cire fondue.