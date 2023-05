Holly Willoughby ne reviendra PAS à This Morning lundi après le départ de Phillip Schofield

HOLLY Willoughby ne reviendra PAS à This Morning lundi après que Phillip Scohfield ait quitté la série.

Le présentateur, 61 ans, a fait une annonce choc cet après-midi et a confirmé qu’il avait quitté l’émission « avec effet immédiat ».

Les tensions entre Phillip et Holly, 42 ans, ont conduit la star à démissionner après plus de 20 ans sur le canapé.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Suite à la nouvelle, ITV a confirmé que Holly n’apparaîtrait pas dans le programme phare lundi.

Le diffuseur avait précédemment accordé à Holly et Phil un congé de l’émission avant qu’il ne démissionne.

Elle devrait ensuite animer le programme le lundi 5 juin.

Cependant, on ne sait pas pour le moment avec qui elle co-présentera l’émission de deux heures et demie.

Dans un communiqué, les patrons ont déclaré: « Holly Willoughby restera sur This Morning et co-présentera avec des membres de la famille This Morning. »

Dans sa déclaration publiée plus tôt, Schofe a déclaré: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Dans le sillage de la nouvelle, Holly a profité de ses médias sociaux pour jaillir sur son ancienne co-star, le remerciant pour ses « connaissances et son humour ».

Elle a écrit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Holly a ajouté: « Le canapé ne se sentira pas pareil sans lui. »

Les fans de la série sont déjà convaincus de savoir qui remplacera Phil et présentera aux côtés de Holly.

S’adressant aux médias sociaux, ils ont déclaré qu’Alison Hammond reprendrait très probablement le travail.

Phil a déjà décroché une toute nouvelle émission télévisée aux heures de grande écoute après son départ de This Morning.

