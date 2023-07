Holly Willoughby montre ses jambes en short minuscule alors qu’elle se rend à nouveau au Portugal après avoir quitté This Morning pendant 2 mois

HOLLY Willoughby avait l’air incroyable alors qu’elle exhibait ses jambes toniques dans un short en jean lors de son voyage au Portugal.

La star de This Morning, 42 ans, est actuellement en vacances, passant du temps avec sa famille pendant que ses trois enfants sont en vacances d’été.

Grille arrière

Holly Willoughby a montré ses jambes toniques dans un short en jean[/caption] Grille arrière

La présentatrice de This Morning est en vacances au Portugal avec sa famille[/caption] Grille arrière

Elle arborait un chemisier blanc et une paire de sliders marron[/caption]

Holly a l’air détendue alors qu’elle faisait des courses dans un short d’été associé à un chemisier en lin blanc et jaune.

La présentatrice de télévision portait ses tresses blondes lâches et a opté pour un maquillage minimal pour la sortie.

Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil surdimensionnées, une paire de grandes boucles d’oreilles et des curseurs marron élégants, avec un bracelet de cheville.

Cela vient après que The Sun ait révélé que Holly s’était discrètement retirée de This Morning jusqu’à l’automne.

Plus tôt dans la journée, les fans ont été méfiants lorsqu’elle a omis de mentionner lors de son dernier spectacle qu’elle était en vacances d’été.

Holly a présenté l’émission aux côtés de divers autres présentateurs, dont Josie Gibson, 38 ans, Dermot O’Leary, 50 ans et Craig Doyle, 52 ans, depuis les retombées avec Phillip Schofield, 61 ans, et son départ dramatique de l’émission.

Suite au conflit et au drame entourant l’émission, beaucoup se sont demandé si la maman de trois enfants couperait également les liens avec le programme pour un nouveau départ.

Une source proche de This Morning a révélé au Sun : « On parle depuis des lustres que Holly cherche à quitter This Morning, et cela n’a pas été aidé par sa sortie discrète de l’émission plus tôt ce mois-ci et n’a même pas annoncé qu’elle partait pour ses vacances d’été annuelles.

« Holly est peut-être en vacances, mais la fête d’été d’ITV est un événement clé du calendrier de la chaîne auquel assistent généralement les talents clés du réseau, il est donc intéressant qu’elle ait décidé d’être à l’extérieur du pays au moment où cela se passait.

Cela fait suite à quelques mois difficiles pour la présentatrice depuis que le scandale de l’affaire de son co-animateur Phillip Schofield a été révélé.

Holly – qui a signé l’émission comme d’habitude plus tôt ce mois-ci – donne généralement aux téléspectateurs un dernier adieu avant sa pause estivale annuelle.

Mais l’animatrice vedette n’a pas reconnu publiquement qu’elle partait pour deux mois de vacances.

Holly et Phil ont généralement toujours travaillé cinq jours la dernière semaine avant l’été à cette période du mois.

En 2021, Holly et Phil ont renversé huit vins sur leur rare créneau du vendredi avant de partir à l’étranger.

Grille arrière

La star a été vue en train de faire des courses[/caption] Grille arrière

The Sun a révélé que Holly s’était discrètement retirée de This Morning jusqu’à l’automne[/caption]