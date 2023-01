Holly Willoughby montre sa beauté naturelle alors qu’elle révèle un nouveau changement de carrière

La présentatrice de télévision Holly Willoughby s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer sa nouvelle aventure professionnelle.

L’animatrice de This Morning a partagé son annonce sur Instagram avec une série de clips de rêve présentant le processus créatif derrière son nouveau parfum d’intérieur.

Holly Willoughby a pu être vue en train d'utiliser une caméra pendant le tournage

Holly a décrit le nouveau parfum comme romantique

La star s'est aussi couverte de pétales dans le clip

Holly est propriétaire de Wylde and Moon, une marque de style de vie, décrite sur son site Web comme suit : “La marque officielle de style de vie et de conseils de Holly Willoughby, vous encourageant à valoriser la reconnexion avec vous-même.”

La marque a maintenant élargi sa gamme de parfums d’intérieur qui comprend des cires fondues, des bougies et des parfums à un nouveau parfum.

Holly a détaillé dans le post Instagram: “Bienvenue dans notre nouveau parfum d’intérieur @wyldemoon… (emprunté à) A Love Story.

“Un parfum frais et romantique qui mélange des notes de tête d’agrumes de citron, de cerise et de pomme, un cœur floral de rose, de fleur de cerisier freesia et de muguet, avec une base d’ambre vanillé et de musc cachemire.”

Dans la vidéo, Holly pouvait être vue arborant ses mèches blondes emblématiques dans une coiffure décontractée tout en montrant son look frais.

La star a posé avec une rose blanche pour certains des clichés et a également pu être vue montrant ses talents de photographe alors qu’elle prenait elle-même quelques clichés.

Holly portait une robe noire moulante pendant la vidéo, où dans un clip, elle était couverte de pétales de fleurs d’en haut.

Les fans n’ont pas tardé à partager leurs réflexions dans les commentaires, avec un écrit: “Si beau .”

Un autre a écrit : « J’espérais un nouveau parfum… j’ai hâte de le sentir car j’aime (emprunté à) The Wild .”

Un troisième a commenté : « J’ai hâte d’essayer ça ! J’adore la lune Wilde originale, c’est magnifique .”

“Ça a l’air merveilleux !” remarqua un quatrième.

La beauté blonde a récemment jeté un regard rare sur son mariage avec son mari Dan Baldwin, avec qui elle partage trois enfants.

Le couple s’est rencontré sur le plateau de l’émission de CITV, Ministry of Mayhem, que Holly a présenté avec Stephen Mulhern.

Elle a expliqué: «Nous nous sommes rencontrés pendant que je faisais la télé pour enfants du samedi matin, et il était le producteur et j’étais le présentateur.

“J’étais déjà là depuis environ huit mois, puis il est arrivé en tant que nouveau producteur.”

Le présentateur de Dancing On Ice a poursuivi en disant: «Nous avons commencé cette amitié réelle et intense. C’était fou, en fait.

“Il y avait deux autres gars qui ont commencé en même temps et nous sommes devenus inséparables.”

Holly Willoughby est propriétaire de la marque lifestyle Wylde and Moon