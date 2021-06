Holly Willoughby montre sa beauté naturelle alors qu’elle pose sans maquillage avec un ÉNORME chien de la famille dans une photo Insta franche

HOLLY Willoughby a montré sa beauté naturelle en posant sans maquillage avec son ÉNORME chien de famille.

La présentatrice de This Morning, 40 ans, était magnifique alors qu’elle optait pour un ensemble chic et décontracté.

Instagram

Holly Willoughby avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait à côté de son ÉNORME chien de famille[/caption]

Elle pourrait honorer nos écrans en semaine avec ses tenues glamour et son maquillage impeccable, mais l’animatrice d’ITV a troqué ses talons contre une paire de baskets confortables.

Holly avait l’air élégante sans effort dans un jean skinny bleu et un sweat-shirt gris alors qu’elle se détendait dans le jardin ce week-end.

Elle a gardé ses mèches blondes lâches et a montré son éclat naturel sans maquillage.

Le favori de la télé rayonnait aux côtés de sa belle-mère Irish Wolfhound appelée Mullins.

Instagram

La star de la télévision a profité du soleil en travaillant sur son livre[/caption]

La race est connue pour sa taille substantielle, ce qui ressort clairement du cliché, Holly appelant affectueusement le chien un « gentil géant ».

Elle a partagé la photo sur Instagram en écrivant: « Traîner avec ce gentil géant aujourd’hui… rencontre ma belle-mère bébé… Mullins. »

Les fans de Holly n’ont pas tardé à commenter la douce photo, avec une publication : « Il est presque aussi grand que toi. Vous avez l’air magnifique Holly!”

Un autre a souligné: « Sachant à quel point vous avez peur des chiens, vous êtes très courageux. »

Médias sociaux – Se référer à la source

Elle a fait les derniers montages de sa pièce de style de vie Reflections[/caption]

Un troisième a partagé : « C’est trop mignon ! Mais bon sang, il est grand.

Cela vient après que Holly ait bricolé son nouveau livre tout en profitant du soleil dans un bikini à rayures élégant.

Elle a effectué les derniers montages de sa pièce de style de vie Reflections, et le cadre était parfait pour cela.

L’air frais et heureux, Holly rayonnait pour un selfie.

Elle a écrit : « Samedi est sous le soleil… ça ne s’améliore pas… en utilisant le temps pour apporter les dernières modifications à mon livre ‘Reflections’… en parcourant le manuscrit, en ajoutant, clarifiant, peaufinant… le rendre parfait pour vous… pas trop longtemps maintenant… il est disponible en précommande et le lien est ci-dessus dans ma bio… #reflets . «

Médias sociaux – Se référer à la source

La star de la télé a décrit l’expérience de l’écrire comme « intense »[/caption]

Les réflexions aborderont tout, de l’image corporelle à l’épuisement, dans le livre personnel « sur la recherche de votre beauté, à l’intérieur comme à l’extérieur ».

La star de la télé a décrit l’expérience de l’écrire comme « intense » et a déclaré qu’il y avait « des morceaux d’elle entre les pages ».

Le livre contiendra à la fois des photographies de la star et des illustrations.

Parlant du projet, elle a déclaré : « Je suis tellement excitée de publier ce livre avec Zennor et l’équipe de Century. Reflections est une célébration de la façon dont la beauté intérieure et extérieure peuvent fonctionner ensemble en parfaite harmonie, ce qui ne m’est pas toujours venu facilement.

Rex

Les réflexions aborderont tout, de l’image corporelle à l’épuisement professionnel[/caption]





Elle a poursuivi : « L’écriture de ce livre a été une expérience intense ; il y a des morceaux de moi entre les pages. C’est une collection unique d’essais personnels, de pensées internes et d’histoires.

« Le moment était venu de partager cela avec vous maintenant et alors que notre chemin continue et que nous continuons à le suivre, j’ai hâte de vous tenir la main et de marcher ensemble. »

Le livre apparemment « explore ce que signifie vivre une belle vie dans le monde moderne.

Holly et son mari de 13 ans, Dan Baldwin, sont les parents de Harry, 11 ans, Belle, 9 ans et Chester, 6 ans.