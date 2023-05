Holly Willoughby montre de nouveaux looks audacieux qui sont loin de son style sur This Morning

HOLLY Willoughby a montré son nouveau look avant-gardiste – des mondes loin de son image habituelle sur This Morning.

La présentatrice de télévision a partagé une photo chic en noir et blanc d’elle portant un costume rayé avec ses 8,2 millions d’abonnés Instagram.

Holly ne ressemblait en rien à ce qu'elle faisait ce matin alors qu'elle posait pour un partenariat sponsorisé avec les vêtements Marks and Spencer afin de promouvoir leur nouvelle collection

L'hôte d'ITV a posé de manière séduisante dans un blazer rayé à manches froncées en lin mélangé avec un pantalon assorti à rayures en lin mélangé

Holly, 42 ans, ne ressemblait en rien à ce qu’elle faisait dans This Morning alors qu’elle posait pour un partenariat sponsorisé avec des vêtements Marks and Spencer afin de promouvoir leur nouvelle collection.

L’hôte d’ITV a posé avec audace dans un blazer à manches froncées à rayures en mélange de lin avec un pantalon assorti à rayures en mélange de lin.

Ses cheveux et son maquillage semblaient sans effort, avec un eye-liner noir épais, du mascara et du rouge à lèvres rose.

Les cheveux de la star étaient coiffés avec beaucoup de volume et balayés sur le côté.

Holly a légendé le message : « Il est temps pour un autre montage M&S et cette fois, il s’agit de costumes sur mesure… légèrement obsédé par les costumes en ce moment… Ce look rayé est magnifique et élevé.

Les fans ont été laissés jaillir dans les commentaires sur le look audacieux de Holly.

L’un d’eux a écrit: « Wow, tu es incroyable Holly! »

Un deuxième a ajouté: « J’adore ce style sur toi. Incroyable. »

Un troisième a commenté: « Femme très chic. »

Un quatrième a écrit: « Tellement, si beau. J’adore cette tenue.

Un cinquième a jailli: « L’une des plus belles femmes du monde. »

