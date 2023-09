Holly Willoughby me déteste vraiment et elle le fait savoir, a déclaré la star de la télévision après la fouille du tapis rouge des NTA

L’ANCIENNE star de Towie, Pete Wicks, est convaincu que Holly Willoughby, chérie d’ITV, le déteste, a-t-il révélé.

Le favori de télé-réalité a fait cette affirmation sur son podcast Staying Relevant avec son meilleur ami Sam Thompson après que Holly lui ait « jeté de l’ombre » au National. Télévision Prix.

Holly Willoughby a eu une cinglante réprimande pour Pete Wicks aux NTA

Et Pete n’a probablement rien fait pour la changer avis après l’avoir qualifiée d’« ancienne reine des NTA » après deux ans de refus de nomination.

Sam a déclaré à propos de leur récente rencontre sur le tapis rouge : « Je viens de voir Holly Willoughby marcher sur le tapis rouge. tapis rouge. Nous avons réussi à la faire venir. Elle n’avait pas vraiment d’endroit où aller, mais Pierre je m’en fichais. Je me suis dit ‘C’est putain de Holly Willoughby’.

Pete a ensuite déclaré : « Laissez-moi mettre cela en perspective. Est-ce la première fois que vous rencontrez Holly ?

« D’accord, j’ai donc rencontré Holly plusieurs fois. Et je pense qu’elle est vraiment adorable. Cependant, elle est si douée dans ce domaine qu’elle n’est pas très intéressante à interviewer.

« Et j’ai aussi le soupçon sournois qu’elle me déteste vraiment. Et elle a jeté de l’ombre, elle le fait à chaque fois. Donc, je n’étais pas si inquiet.

Le lothario aux cheveux longs pense que l’hostilité pourrait remonter à un échange gênant sur Célébrité Jus il y a des années.

Il a déclaré: « Je pense qu’elle pense que je suis une sorte de connard de garçon et elle aurait tout à fait raison sur ce point, mais elle le fait savoir. »

Révélant les NTA de Holly, Sam a ensuite expliqué comment Pete lui avait dit que le couple avait déjà partagé un lit avec sa co-star Alison Hammond.

Brummie Alison a été nominée dans la catégorie Meilleur présentateur mais a perdu face à Ant et Dec.

Cela a incité Holly à plaisanter : « Cela ne me surprend pas avec votre bilan. »

Un Pete blessé a déclaré : « J’étais comme un putain d’enfer… »

Pete pense que le malaise vient d'une apparition dans Celebrity Juice