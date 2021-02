HOLLY Willoughby a été effrayée dans This Morning d’aujourd’hui, avec un téléphone sur les histoires de fantômes de la vie réelle des téléspectateurs la laissant effrayée.

La star de 39 ans a admis que les histoires effrayantes étaient son « pire cauchemar » alors qu’elle écoutait avec horreur le co-animateur Phillip Schofield.

La présentatrice de télévision a été visiblement énervée par le premier téléphone, Louise de West Sussex, qui voulait parler à l’invitée de This Morning Evelyn Hollow – une psychothérapeute paranormale – à propos des deux esprits qui hantent sa maison.

Elle a calmement expliqué: «Nous avons un homme et un petit garçon, le petit garçon avait l’habitude de s’asseoir sur le bord du lit de ma fille et de lui parler quand elle était plus jeune.

«J’ai eu des assiettes qui tournaient dans la cuisine, j’ai eu une bougie sur le sol quand je demandais des signes s’il était là.

Quand Holly a demandé ce qu’elle pensait des événements surnaturels, Louise a répondu: «Nous vivons ici depuis 1994 donc nous nous y sommes habitués, j’ai des cristaux et j’allume de la sauge.

« Cela ne semble pas malveillant, c’est plus ludique je dirais. Ce n’est pas une menace, je ne pense pas.

«Quand ma fille était petite, elle venait dans la cuisine et disait:« Où est passée le fantôme maman? et je dirai: « Il n’y a pas de fantôme » et elle disait: « Oui, il est derrière vous ». «

La mâchoire de Holly s’ouvrit à cette anecdote qui piquait la colonne vertébrale, haletant: « C’est littéralement mon pire cauchemar. »

La star a trois enfants avec son mari Dan Baldwin; Harry, 11 ans, Belle, 9 ans, et Chester, 6 ans.

Ce n’est pas la première fois que Holly est effrayée ce matin, la star hurlant de terreur lors d’un segment d’Halloween.

La beauté blonde était à bout alors qu’un jouet effrayant commençait à faire du bruit tout seul.

Holly Willoughby hurle alors que la décoration effrayante d’Halloween « s’allume »

Avoir l’air mal à l’aise, elle a dit à l’époque: « C’est horrible. J’ai l’impression que même quand tu débranche ça la nuit, ça va encore faire ça. »

Paniquée à propos de ce qui s’était passé, la co-star Josie Gibson a déclaré: « Je viens d’éteindre ça, tu m’as vu faire ça.

« Je sors d’ici dans une minute. Je vais essayer d’agir comme s’il n’y avait plus un fantôme dans le studio maintenant. »

Effrayé Holly a répondu: « Tellement effrayant. »