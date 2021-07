Holly Willoughby laisse Phillip Schofield « dévasté » alors qu’elle anime le nouveau jeu télévisé de la BBC Take Off avec Bradley Walsh

« DÉVASTÉ » Phillip Schofield a taquiné Holly Willoughby aujourd’hui pour avoir présenté le nouveau jeu télévisé de la BBC Take Off avec Bradley Walsh.

La star de la télévision a plaisanté en disant qu’elle l’avait trompé quelques jours seulement après les vacances d’été de This Morning d’ITV.

5 Phillip Schofield est apparu sur The One Show et a taquiné Holly Willoughby à propos de son nouveau concert de présentation

5 Holly sera vue ensuite sur BBC One’s Take Off avec Bradley Walsh

Phillip, 59 ans, avait l’air dégoûté et faisait semblant d’être de mauvaise humeur lorsqu’il est apparu dans The One Show ce soir, quelques instants avant l’interview de Holly avec Alex Jones et Ronan Keating.

Il a dit au couple : « Wow, c’est arrivé rapidement. Nous nous séparons pour l’été et la prochaine chose que je sais, c’est que tu es avec un autre homme !

« Ça va, je suis évidemment dévasté mais je veux le chien et la collection de CD. »

Dans un mouvement de choc, Holly, 40 ans, s’est associée à la star de The Chase, Bradley, 61 ans, sur la nouvelle série qui a été diffusée pour la dernière fois en tant qu’émission spéciale de Noël en décembre 2019.

Il promet d’être rempli de surprises de célébrités, d’histoires et de jeux inspirants et de nombreux divertissements en vol lorsqu’il sera diffusé ce samedi sur BBC One.

Nous offrons des vacances gratuites…!

Les gagnants de cette semaine s’envolent pour Los Angeles et Las Vegas, comme Holly l’a expliqué : « En gros, ce que nous faisons, c’est offrir des vacances.

« Nous avons un gros avion dans le studio, donc les gens doivent faire différentes tâches et jeux et s’ils ont la chance, ils obtiennent une place dans l’avion.

« Pour qu’ils puissent aller au Mexique, dans les Caraïbes, à Las Vegas… »

Elle a ajouté: « La plupart de mon travail dans cette émission consiste à garder Bradley Walsh. Il est une loi en soi.

« C’est un vrai plaisir de travailler avec lui, mais un vrai cauchemar ! »

S’adressant à Phil et aux fans qui craignent qu’elle abandonne son partenaire de longue date pour Bradley, la star a ajouté: « J’aimerais dire que je l’ai échangé contre un mannequin plus jeune, mais c’est Bradley Walsh. »

Holly et son co-animateur de This Morning, Phil, font une pause dans l’émission cet été et devraient revenir en septembre.

5 Holly a ri au message vidéo de Phil alors qu’il la taquinait à propos de son nouveau spectacle

5 Phillip et Holly prennent l’été pour animer This Morning Crédit : Rex