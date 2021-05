Holly Willoughby insiste sur le fait qu’elle peut toujours prédire le sexe d’un bébé avec sa méthode «  infaillible  »

HOLLY Willoughby a insisté sur le fait qu’elle pouvait toujours prédire le sexe d’un bébé avec sa méthode infaillible – simplement en regardant la bosse de la mère.

La femme de 40 ans s’est vantée de ses compétences après avoir correctement deviné qu’un membre de la série allait avoir un petit garçon – poursuivant son taux de réussite de 100%.

3 Holly Willoughby a de nouveau prédit qu’un membre de l’équipe This Morning allait avoir un garçon Crédit: ITV

Holly et Phil ont annoncé que leur producteur venait d’accueillir un petit garçon appelé Jacob, ce qui signifie que Holly n’a pas encore échoué avec ses prédictions.

Elle a déclaré: «Nous commençons aujourd’hui avec de belles nouvelles sur les bébés, nous adorons les nouvelles sur les bébés. Nous avons un nouvel ajout à notre famille This Morning.

Phil a ajouté: «L’une de nos productrices est partie en congé de maternité il y a quelques semaines et nous sommes ravis de dire qu’elle a maintenant accueilli le petit Jacob dans le monde.»

Proud Holly a poursuivi: «Nous sommes heureux de dire que l’arrivée de Jacob a permis de maintenir mon record de prédiction du sexe des bébés de l’équipe à 100%. J’ai de nouveau raison.

3 Holly prétend que tout est entre les mains Crédit: ITV

3 La star a un taux de réussite de 100% Crédit: ITV

Expliquant sa méthode, elle a déclaré: «Tout est entre les mains.

«Si vous êtes à la maison et enceinte et que vous pensez, je veux faire cela. Tout ce que je fais, vous voyez cette forme, si vous allez sur votre bosse et qu’elle plonge exactement dans la même chose sur le côté, c’est un garçon. Si ça sort, c’est une fille.

«Faites-moi savoir si cela fonctionne à la maison pour vous.»

Ce n’est pas la première fois que la maman de trois enfants discute de sa méthode dans la série.

En 2019, elle a de nouveau prédit correctement qu’un membre d’équipage allait avoir un garçon.

Holly et son mari producteur Dan Baldwin sont les parents de Belle fille de neuf ans, et de leurs fils Harry, 11 ans, et Chester, six ans.