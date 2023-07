Holly Willoughby impressionne les fans dans une robe inspirée de la mariée dans un cliché secret des coulisses

HOLLY Willoughby a séduit les fans dans une robe inspirée de la mariée dans un cliché des coulisses d’un tournage récent avec sa marque de style de vie Wylde Moon.

La présentatrice de This Morning avait l’air incroyable en robe blanche alors qu’elle se tenait dans un champ prête à faire face à une tempête.

Holly avait l'air incroyable dans une superbe robe pour une séance photo de Wylde Moon

La star a sorti sa marque en 2021

Holly a été stupéfaite dans la robe audacieuse alors que son équipe s’assurait qu’elle était la meilleure pour les photos.

La célèbre styliste Danielle Whiteman, qui est une contributrice de Wylde Moon, a partagé le cliché sur son Instagram.

Elle a légendé le message: « Retour à l’époque où le soleil se couchait.

« Dans les coulisses d’un tournage récent pour @wyldemoon. »

Holly a créé Wylde Moon en 2021.

Elle a récemment semblé magnifique alors qu’elle montrait une série de looks après une métamorphose spectaculaire.

Holly – qui a présenté This Morning depuis 2009 – est maintenant en pause d’ITV pour l’été.

Le Sun a révélé qu’elle s’était discrètement retirée de l’émission la semaine dernière sans le dire aux téléspectateurs.

Holly ne sera pas de retour à l’écran avant septembre, mais des sources télévisées insistent sur le fait qu’elle reviendra après une « pause habituelle et planifiée pendant l’été ».

En attendant, les animateurs de vendredi Alison Hammond et Dermot O’Leary interviendront pour la couvrir la semaine prochaine, du lundi au vendredi.

Cela vient après les affirmations du Mail on Sunday selon lesquelles la relation d’Alison et Dermot est « tendue ».

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Alison, Dermot et Holly sont tous des membres appréciés de la famille This Morning et aiment tous travailler ensemble sur l’émission, ainsi que des amitiés en dehors de l’émission. »

La sortie discrète de Holly de This Morning fait suite à quelques mois difficiles pour la présentatrice de 42 ans, depuis que le scandale de l’affaire de son co-animateur Phillip Schofield a été révélé.

