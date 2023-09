Holly Willoughby impressionne alors qu’elle pose en bikini et révèle son voyage secret pour son anniversaire de mariage en Italie

HOLLY Willoughby a donné aux fans un aperçu de la façon dont elle a passé son été sans This Morning.

La femme de 42 ans a partagé une série de photos de ses deux mois de vacances, révélant qu’elle s’était envolée pour Italie avec son mari Dan pour marquer leurs 16 ansème anniversaire de mariage.

Holly Willoughby a partagé une série de photos de son été[/caption] Wyldemoon

Elle aimait préparer des cocktails[/caption] Wyldemoon

Holly s’est rendue en Italie pour célébrer son 16e anniversaire de mariage[/caption]

Superbe dans une robe imprimée jaune, Holly a posé autour de Florence, disant aux fans qu’elle se rendait à Luca, en Toscane, pour regarder Blur jouer.

Elle a écrit sur son site Wyldemoon : « Cette zone de Italie occupe toujours une place spéciale pour nous car c’est de là que vient la mère de Dan, Sandra.

« Le lendemain du concert, nous avons pris le train pour Florence comme je ne l’avais jamais fait auparavant.

« Je sais que tout le monde dit la même chose mais nous avons été complètement époustouflés par tout ce que nous avons vu. La « Statue de David » de Michel-Ange a une énergie autour de lui, contrairement à tout ce que j’ai jamais connu.

D’autres photos montraient Holly profitant au maximum de la chaleur britannique. météo et posant dans son bikini.

Elle a raconté à ses abonnés combien elle avait apprécié congelé cocktails, exhibant ses créations dans diverses photos.

Holly était également très fière d’une salade qu’elle avait préparée et partageait un instantané de celui-ci en portant un bikini bandeau noir.

La star de la télévision est revenue à This Morning plus tôt ce mois-ci et travaille avec des co-animateurs en rotation depuis que Phillip Schofield a été contraint de démissionner.

Les derniers clichés de Holly sont intervenus après qu’il a été révélé que Phil ne l’avait pas seulement suivie sur les réseaux sociaux, mais avait également supprimé toutes les images d’elle.

La relation professionnelle et personnelle de Holly et Phillip a pris fin en mai après qu’il a admis lui avoir menti et avoir révélé à ses patrons une liaison de six mois avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.

Holly a dit aux fans qu’elle préparait des cocktails glacés[/caption] Wyldemoon

Holly était superbe dans une robe à fleurs jaune[/caption] Wyldemoon

Holly a montré sa beauté naturelle en se baignant[/caption] Getty

Holly avec son mari Dan en 2016[/caption]