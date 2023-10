Holly Willoughby guérit la rupture avec Phil Schofield alors qu’il tend la main pour offrir son soutien face à l’épreuve du « complot d’enlèvement et de meurtre »

HOLLY Willoughby a comblé le fossé avec Phillip Schofield après avoir tendu la main pour offrir son soutien à la suite du prétendu complot visant à la kidnapper et à l’assassiner.

Holly, 42 ans, a été placée sous protection policière 24 heures sur 24 après que l’alarme ait été donnée quelques instants avant sa présentation de This Morning jeudi.

Des sources proches de Phil, avec qui elle a co-animé l’émission ITV pendant 14 ans, ont déclaré qu’il était écoeuré par ces allégations.

L’homme de 61 ans aurait contacté son ancien meilleur ami pour la première fois depuis des mois, rapporte le Sunday Mirror.

Les deux hommes ne s’étaient pas parlé depuis que Phil avait été expulsé de l’émission phare d’ITV pour avoir menti sur une liaison avec un jeune employé.

Mais Holly a accueilli favorablement cette approche – une source ayant déclaré au Sun qu’elle était « vraiment heureuse » d’enterrer la hache de guerre.

Une source proche de Holly a déclaré au Sun dimanche : « Malgré les histoires selon lesquelles ils auraient eu une querelle, Holly avait contacté Phil parce qu’elle était préoccupée par le bilan que son départ d’ITV lui avait fait subir.

« Il l’a contactée après avoir entendu parler de l’incident. Elle était vraiment heureuse d’avoir de ses nouvelles.

L’amitié étroite du couple a été brisée après que Phil a avoué avoir menti au sujet d’une liaison avec un jeune employé et a quitté la longue émission de jour d’ITV.

On pense que Holly l’a contacté pendant les retombées et lui a fait part de ses inquiétudes, mais on pense que les deux hommes n’ont plus eu de contact.

Une source a déclaré au Sunday Mirror : « L’amitié entre Holly et Phil était si étroite avant les événements de cette année. La décision de Phil de tendre la main, et l’accueil qui lui a été réservé par Holly, montre qu’il existe toujours un lien entre eux.

La source a ajouté : « L’espoir est qu’ils puissent regagner une partie du terrain perdu et se soutenir à nouveau. »

La réconciliation intervient après que Holly a été mise en « congé pour une durée indéterminée » de This Morning à la suite du prétendu complot.

Holly est sous surveillance 24 heures sur 24 depuis que les détails du complot présumé ont été révélés.

Des policiers ont été postés devant la maison londonienne qu’elle partage avec son mari Dan Baldwin et leurs trois enfants.

ITV est également censé fournir sécurité et assistance.

Elle a été « choquée et désemparée » et il a été décidé qu’elle devrait se retirer de la série.

Gavin Plumb, 36 ans, a comparu hier devant le tribunal après que la police a fait irruption dans son domicile d’Essex plus tôt cette semaine.

Le tribunal de première instance de Chelmsford a appris vendredi que Plumb, de Harlow, dans l’Essex, aurait élaboré un plan pour kidnapper et tuer la star de la télévision.

Les agents auraient trouvé du chloroforme, des attaches de câble, un bandeau sur les yeux et des cordes au domicile de Plumb lors de leur perquisition.

Ils pensaient que cela aurait pu faire partie d’un « kit d’enlèvement et de contention ».

Il est apparu que les flics pensaient également que Plumb avait tenté de recruter un tueur à gages aux États-Unis pour mener à bien le complot.

Après avoir fait irruption au domicile de Plumb, la police l’a accusé de sollicitation en vue de commettre un meurtre et d’incitation à commettre un enlèvement.

Plumb n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance, son adresse et l’endroit où il travaillait lors de sa comparution devant le tribunal.

La juge de district Caroline Jackson lui a refusé la libération sous caution et il comparaîtra devant la Crown Court de Chelmsford le 3 novembre.

Les patrons de This Morning ont été alertés du complot présumé jeudi matin et la présentatrice a décidé de se retirer peu de temps avant sa diffusion.

Hier, lors de l’émission, le présentateur régulier du vendredi, Dermot O’Leary, a déclaré : « Nous n’allons pas trop en parler, mais Holly fait la une des journaux après que la police a arrêté un homme de 36 ans pour un prétendu complot d’enlèvement. »

La source a déclaré au journal : « Phil a été absolument horrifié d’apprendre qu’elle aurait été ciblée d’une manière aussi écoeurante et a décidé de la contacter, malgré leur manque de contact. Il voulait qu’elle sache qu’il pensait à elle et à sa famille. Ils ont tellement d’histoire, et c’est quelque chose que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi.

