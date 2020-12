La carrière de Holly Willoughby va de mieux en mieux.

La star de This Morning et Dancing On Ice, 39 ans, est appréciée des téléspectateurs des deux émissions et elle entretient des partenariats avec Dunelm, Garnier et Marks & Spencer.

Et entre l’année dernière et cette année, son entreprise a gagné une valeur estimée à 1 432 039 £, selon les rapports, avec 1 430 377 £ en espèces à la banque.

Le Sun a rapporté que les comptes de Roxy Media Ltd montrent les revenus de Holly, ce qui a estimé son forfait hebdomadaire à environ 30000 £.

Un initié a déclaré à la publication: « Ce n’est pas plus que ce que mérite Holly, la nation l’aime.

«Elle n’a pas changé depuis le premier jour, et contrairement à certaines personnes du showbiz, Holly a les pieds sur terre.







«Mais ce n’est que le début, elle adorerait se diversifier et avoir sa propre émission de discussion télévisée ou jouer des rôles documentaires plus sérieux. Holly peut faire à peu près tout ce qu’elle veut.

Le Mirror a rapporté il y a trois ans qu’elle avait reçu une augmentation de salaire stupéfiante de 200000 £ pour être sur un pied d’égalité avec le co-animateur et meilleur ami Phillip Schofield.

On dit que les patrons se sont rendu compte que s’ils gagnaient la même chose pour Dancing On Ice – que Holly et Phil organisent également ensemble – il était logique pour eux d’obtenir le même paquet de paie ce matin.







« Il semblait ridicule qu’ils allaient être payés les mêmes frais pour Dancing on Ice mais Holly était à la traîne sur This Morning », nous a dit une source.

«À juste titre, cela a été corrigé et ils gagnent tous les deux exactement la même chose.

Leurs 14 années passées ensemble ont vu les téléspectateurs rire et pleurer dans une égale mesure face à certains de leurs invités remarquables.





Plus tôt cette année, Iris Jones, 81 ans, est apparue sur le canapé pour raconter sa vie amoureuse avec son mari, 46 ans son cadet.

Et une conversation particulièrement sincère a vu Phil s’ouvrir à son amie Holly après être devenu gay.

Mirror Online a contacté les représentants de Holly pour obtenir des commentaires.