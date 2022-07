Holly Willoughby “fond en larmes” à cause du stress avant son mariage avec son mari Dan Baldwin

HOLLY Willoughby a révélé qu’elle avait “fondu en larmes” à cause du “stress” du mariage avant d’épouser Dan Baldwin.

L’animatrice de This Morning, 41 ans, a parlé de son mariage alors que le couple se prépare à célébrer son 15e anniversaire de mariage.

Holly Willoughby a déclaré qu'elle avait "fondu en larmes" avant d'épouser Dan Baldwin

La présentatrice a dit qu'elle était tellement "stressée" par le temps humide avant son grand jour

Le couple – qui s’est rencontré pour la première fois dans l’émission télévisée Ministry of Mayhem en 2007 – s’est marié en août 2007 et a maintenant trois enfants ensemble, Harry, 13 ans, Belle, 11 ans et Chester, sept ans.

Holly a parlé de son mariage dans un clip candide sur Instagram: “Cela fait très longtemps, nous sommes mariés depuis 15 ans cette année, donc c’est très spécial.

“Ces souvenirs sont toujours aussi frais qu’ils l’étaient ce jour-là. C’est un moment spécial, spécial de la robe, à marcher dans l’allée, à l’odeur de ces fleurs que vous n’oublierez jamais, à voir tous vos proches au même endroit.

“Juste une célébration complète dans sa forme la plus pure.”

Mais Holly a expliqué que la journée ne s’est presque pas déroulée comme prévu car l’été 2007 a été “l’un des plus humides jamais enregistrés”.

La star de la télévision craignait que le temps ne gâche complètement son mariage, ce qui l’a laissée en larmes.

Elle a poursuivi: “Peu de temps avant le mariage, je travaillais avec Fearne [Cotton] et a repéré l’un des membres de l’équipage lisant un journal avec “5 jours avant le début de l’été” éclaboussé sur la première page.

« Je me mariais dans 5 jours ! J’ai éclaté en sanglots.”





Le couple – qui a dit oui dans le cadre époustouflant de conte de fées de son lieu d’enfance préféré, le château d’Amberley dans le Sussex – a heureusement eu un temps magnifique pour l’occasion.

Plus tôt ce mois-ci, Holly a révélé son secret de mariage le plus effronté avant son 15e anniversaire.

L’animateur de télévision a précédemment admis que leur relation était pleine de rires.

Pourtant, Holly – qui reste généralement timide à propos de sa vie de famille et de ses enfants – s’est ouverte sur le site Web de sa marque de style de vie, Wylde Moon.

Elle s’est particulièrement concentrée sur ses vêtements de mariage – et sa lingerie lorsqu’elle a marché dans l’allée.

Holly, maman de trois enfants, a confié au site Web quelque chose que “personne ne sait” sur sa journée et a avoué : “C’est évidemment très important de mettre vos sous-vêtements juste sous votre robe de mariée, et encore plus avec une robe dos nu.

“Mon incroyable couturière avait un patron vintage pour une tenue de lapin.

« Elle a adapté un corset bunny girl original des années 1960 en coupant le dos si bas que cela ne se voyait pas.

“Elle m’a même fait une queue duveteuse – mais je ne suis pas sûr que cela ait jamais vu le jour !”

Holly s’est ensuite ouverte sur la robe de mariée elle-même, en ajoutant : « J’avais en tête exactement ce que je voulais, mais je ne le trouvais nulle part !

« Je savais que je voulais qu’il soit très vintage, en dentelle, avec des manches longues, un col haut et un beau dos ouvert, comme c’est ce que tout le monde voit quand on marche dans l’allée.

“Oh, et un long train… si tu ne peux pas faire ça le jour de ton mariage, quand le pourras-tu ?”

Holly a eu sa grande chance à la télévision lorsqu’elle a décroché un rôle dans la série de Dan, Ministry of Mayhem, avec Stephen Mulhern en 2004.

Dan était l’un des producteurs de la série et ils se sont mariés en 2007.

Pour fêter leurs dix ans, le couple s’est envolé pour des vacances romantiques ensemble.

Holly a révélé son secret de mariage le plus effronté avant son 15e anniversaire