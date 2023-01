Holly Willoughby fait une rare apparition publique avec son mari, producteur de télévision depuis 16 ans, Dan Baldwin

HOLLY Willoughby a fait une rare apparition publique avec son mari Dan Baldwin au combat KSI vs Faze Temper ce soir.

Le couple avait l’air très aimé à l’OVO Arena Wembley à Londres pour regarder le grand événement de boxe.

Pennsylvanie

Holly Willoughby était tout sourire alors qu’elle faisait une rare apparition avec son mari Dan Baldwin[/caption] Pennsylvanie

Holly avait l’air incroyable ce soir à l’OVO Arena Wembley[/caption]

La présentatrice de ce matin, Holly, 41 ans, était magnifique dans une veste de blazer noire.

Elle a accessoirisé avec une chaîne en or et a opté pour un maquillage minimal.

Holly a coiffé ses mèches blondes en vagues lâches.

Pendant ce temps, le producteur de télévision Dan, 46 ans, a opté pour une élégante veste grise.

Holly et Dan se sont rencontrés en 2004 alors qu’ils travaillaient tous les deux sur une émission pour enfants appelée Ministry of Mayhem.

Le couple s’est marié trois ans plus tard.

Ils partagent trois enfants Belle, 11 ans, Harry, 13 ans et Chester, huit ans.

L’année dernière, Holly a raconté comment le couple avait eu une “amitié intense” avant que les choses ne deviennent romantiques.

Elle a déclaré: «Nous nous sommes rencontrés le samedi matin lorsque nous faisions cela [TV] et sont devenus des amis vraiment ridiculement proches.

“C’était comme cette intensité d’amitié pendant environ 10-15 semaines. Je me souviens l’avoir applaudi avec un verre et l’avoir regardé et je me suis dit “oh mon Dieu, j’aime bien lui, j’aime mon ami”.

“Cela m’a pris tellement par surprise que j’ai pensé ‘qu’est-ce qui vient de se passer?’ Et puis la relation a continué.

“Avec le recul, avec le recul, je pense que je tombais amoureuse de lui.”

Leur soirée arrive quelques heures avant le retour de Holly’s Dancing On Ice.

La maman de trois enfants présente la série de cette année de la compétition de patinage ITV aux côtés de Philip Schofield.

Getty

Holly avec Dan en photo l’année dernière[/caption] Getty

Holly présentera Dancing On Ice demain soir[/caption]