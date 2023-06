Holly Willoughby « fait la queue pour animer Strictly Come Dancing » par les patrons de la BBC après le scandale de Phillip Schofield

HOLLY Willoughby est « alignée pour héberger Strictly Come Dancing » avec les patrons de la BBC prévoyant de « l’attirer » loin d’ITV, a-t-on affirmé.

Cela survient après quelques mois difficiles pour l’ancre de This Morning, 42 ans, après que sa co-star Phillip Schofield a été limogée.

Rex

Getty

L’émission phare de la BBC est actuellement animée par Claudia Winkleman et Tess Daly[/caption] Rex

Le choc est survenu après que Phillip, 61 ans, a admis sa liaison avec un coureur ITV beaucoup plus jeune.

Phillip, qui était marié à l’époque, a qualifié la relation de « imprudente mais pas illégale » après avoir été supprimée par le diffuseur.

Holly a depuis rompu les liens avec son ex BFF, mais il y a des suggestions qu’elle pourrait écoper de l’émission emblématique de la BBC Strictly Come Dancing – actuellement animée par Tess Daly, 54 ans, et Claudia Winkleman, 51 ans.

Une source a raconté à MailOnline le complot de Glitter Ball et a déclaré: «Holly est la poule aux œufs d’or. Les patrons de la BBC la veulent et ils complotent depuis un certain temps pour l’avoir pour leurs grands spectacles.

« Ils savent à quel point elle est populaire, mais il faut aussi que ce soit le bon programme.

« Récemment, il y a eu des discussions autour de la BBC selon lesquelles Strictly serait un moyen de l’attirer.

« Il y a des idées sur la façon dont elle pourrait s’intégrer – personne n’en est encore sûr, mais ils pensent qu’elle serait parfaite.

« Cela semble être un gros projet pour qu’elle le fasse, et cela signifierait déplacer les choses dans la série d’une manière ou d’une autre, mais il y a des dirigeants de la BBC qui veulent que cela se produise. »

Holly a déjà dirigé la série télé-réalité de la BBC Freeze The Fear avec Wim Hof.

La spéculation survient après que les cotes d’écoute de Strictly ont plongé à un niveau record en 2022, dans ce qui était la 20e série de l’émission.

Pourtant, le travail pourrait être loin de son esprit ce week-end alors qu’elle profitait d’une bière bien arrosée à Glastonbury.

Elle a fait la fête et dansé avec la princesse Eugénie, le footballeur Peter Crouch, l’acteur Jamie Dornan et l’actrice Lily James jusqu’aux premières heures d’hier.

Ils ont été vus en train de regarder le titre de vendredi soir Arctic Monkeys et ont dansé parmi la foule pendant le set.

Holly doit revenir ce matin demain.

Le Sun a contacté la BBC pour un commentaire.

Pennsylvanie

On dit que les patrons de la BBC croient que Holly sera « parfaite »[/caption]