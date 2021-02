Holly Willoughby «  fait face à une bataille juridique valant des millions avec d’anciens agents  »

Holly Willoughby fait face à une bataille juridique avec ses anciens agents valant des millions, prétend-on.

La présentatrice de This Morning, 40 ans, aurait embauché des avocats pour lutter contre les demandes de commission de ses anciens managers, YMU Group.

On lui aurait dit qu’elle risquait un paiement potentiel à sept chiffres si l’entreprise, qui représente également Phillip Schofield, Amanda Holden et Ant et Dec, réussissait.

Leur cas signalé se concentre sur les dispositions d’extinction, dans lesquelles les agents perçoivent une commission d’une célébrité qui les a quittés.

Le paiement comprendrait une réduction des contrats de Holly, s’ils continuent, qui incluent This Morning et Dancing On Ice.







(Image: Instagram)







(Image: Gestion Roxy)



Une source a déclaré au Sun: « Personne ne voulait que cela devienne légal, mais Holly ne donnera pas simplement ses millions durement combattus sans se battre. »

La clause de temporisation signifie que YMU obtiendrait environ 15% des nouveaux contrats signés par Holly si elle était avec eux lorsqu’elle a commencé ce concert.

Si elle signait un nouvel accord avec ITV d’une valeur de 10 millions de livres sterling, par exemple, ils auraient droit à environ 1,5 million de livres sterling.

Et ce malgré qu’elle ait quitté YMU et qu’elle soit maintenant dirigée par la société qu’elle a créée, Roxy.







(Image: ITV)



La source a ajouté: « C’est une triste fin à ce qui était autrefois un partenariat extrêmement réussi.

« Mais YMU semble mécontente d’avoir été créée seule et se sentir en droit de maximiser une disposition de temporisation pour réclamer une commission sur le renouvellement des contrats. »

Holly a créé Roxy en août pour se gérer elle-même et n’emploie que du personnel féminin.









Selon The Sun, YMU l’avait menacée de poursuites judiciaires.

Il a prétendu que les deux espéraient résoudre le problème sans qu’il n’aille devant le tribunal.

Holly pourrait être interrogée sur ses revenus si l’affaire devait être portée devant les tribunaux.

The Mirror a contacté le groupe YMU et les représentants de Holly Willoughby pour obtenir leurs commentaires.