Holly Willoughby étourdit les fans avec un selfie à visage nu dans son pyjama

HOLLY Willoughby était magnifique dans un nouveau selfie à visage nu tout en posant en pyjama.

La femme de 41 ans a attaché ses serrures blondes pour le magnifique claquement tout en portant un pyjama en soie de couleur mandarine.

Instagram / WYLDE LUNE

Holly Willoughby était magnifique dans son pyjama[/caption]

Holly a fermé les yeux et a souri sur le côté dans la nouvelle image, partagée sur son compte de réseau social Wylde Moon.

Elle s’est assise sur le lit et avait l’air bien ajustée, tout en disant aux fans: “Rien ne dit un Noël confortable comme un nouveau pyjama frais.”

Les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour dire à la star de This Morning à quel point elle était belle.

En savoir plus sur Holly Willoughby DU TEMPS EN FAMILLE Holly Willoughby publie des clichés de ses 3 enfants dans la jungle I’m A Celeb INTENSIFIER C’est à ce moment que Holly Willoughby a présenté I’m A Celebrity

“J’adore ces pyjamas et tu es magnifique”, a écrit une personne.

Un autre a ajouté: “Superbe en pyjama ou en robe », et un troisième a ajouté : « WOW ! WOW! WOW! VOUS ÊTES SI BELLE! ”

La photo de Holly vient après que les téléspectateurs de This Morning aient fait rage alors que l’émission, ainsi que Loose Women et The Chase, ont été abandonnées pour faire place à la Coupe du monde.

Les matchs sont diffusés tous les jours à 10h, 13h, 16h et 19h, ITV et la BBC diffusant les affrontements depuis le pays hôte controversé de cette année, le Qatar.

Les fans désireux de voir Ruth Langsford, Holly Willoughby, Phillip Schofield et Bradley Walsh à la télé ont déclaré qu’ils étaient déçus par l’énorme bouleversement.

Les animateurs de ce matin, Phillip et Holly, ont annoncé les changements lors de l’épisode de lundi.

Phil, 60 ans, a déclaré aux téléspectateurs: “Bien, la Coupe du monde est sur ITV pour les prochains matins, alors Alison et Dermot seront avec vous vendredi, nous vous verrons la semaine prochaine.”





Holly, 41 ans, a ajouté: “Tout ce qu’il reste à dire, c’est bonne chance en Angleterre, bonne chance au Pays de Galles et nous vous verrons la semaine prochaine.”

Les téléspectateurs en colère ont frappé et l’un d’eux voulait savoir: “tu ne peux pas être sur ITV2 ou quelque chose comme ça?”

Un autre a dit : « Vraiment ? @Schofe @hollywills, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Déteste le foot ! Ma routine est lancée maintenant !”

Un autre a fulminé : “Alors, ils ont une semaine de travail d’un jour ?”

Rex