Holly Willoughby étourdit en Harley Quinn et Wonder Woman dans des costumes d’Halloween rétro

HOLLY Willoughby est une grande fan d’Halloween et a montré ses costumes préférés au fil des ans.

Des photos de retour révèlent Holly, 41 ans, embrassant la chance de se déguiser en Harley Quinn, Wonder Woman et même une licorne.

Instagram/@wyldemoon

Holly Willoughby comme Harley Quinn[/caption]

Instagram/@wyldemoon

Holly avait l’air méconnaissable en tant que Winona Ryder dans Beetlejuice[/caption]

Instagram/@wyldemoon

Le présentateur télé transformé en licorne[/caption]

Instagram/@wyldemoon

Holly comme Wonder Woman[/caption]

La présentatrice de télévision a partagé ses looks sur le site Web de sa marque de style de vie Wylde Moon avec un tutoriel de maquillage utile.

Le long métrage visait à aider les fans à accomplir le look de ses costumes effrayants.

La maquilleuse Patsy O’Neill a écrit : « J’ADORE créer du maquillage pour Halloween et j’ai fait tellement de looks différents sur Holly au fil des ans.

“Après un glorieux voyage dans le passé, je voulais mettre en lumière quelques designs remarquables et suggérer des produits pour vous aider à obtenir ces looks et plus encore, année après année.

“N’oubliez pas – vous ne pouvez pas faire d’erreur avec le maquillage d’Halloween. C’est amusant et ludique et si quoi que ce soit, une erreur se transforme facilement en un look plus horrible !”

Partageant une photo de Holly déguisée en licorne, Patsy a ajouté : “C’était un autre de mes looks préférés d’Halloween pour Holly.

“Une fois que nous avons maîtrisé la fixation de la corne pour qu’elle reste sur le dessus de la tête (ce qui n’était pas une mince affaire !), nous avons ensuite commencé à appliquer des plumes et à enlever les sourcils de Holly ! Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?!”

Holly s’est déjà mise dans l’esprit d’Halloween en se faisant faire les ongles pour l’occasion.





L’année dernière, les stars de This Morning sont entrées dans l’histoire en participant à une macabre chasse au meurtre sur le thème de Cluedo en direct dans l’émission.

Bien qu’elle aime Halloween, Holly admet qu’elle est facilement effrayée et qu’elle n’a jamais fait l’expérience de rencontres fantomatiques.

Elle a déclaré : « Pour moi, Halloween n’est pas quelque chose d’effrayant, il s’agit de trucs ou de friandises avec les enfants, de déguisements, de pommes dansant, de sculpter des citrouilles et de remplir ma maison de trucs amusants… c’est mon style d’Halloween.

« Mais ai-je déjà rencontré ou vu un fantôme ? Je ne pense pas – je veux dire que beaucoup sauront que j’ai peur assez facilement, donc à part les farces qui m’ont été faites pendant le spectacle pour me faire sursauter au fil des ans, je ne pense pas avoir été témoin de quoi que ce soit d’autre !

Holly, maman de trois enfants, admet qu’elle “fait tout son possible” avec les décorations à la maison pour les enfants.