Holly Willoughby étourdit dans une robe rose vif audacieuse et décolletée sur Dancing on Ice

HOLLY Willoughby étonné dans une robe rose vif sur Dancing on Ice pour la Saint-Valentin.

L’audacieuse robe décolletée a suscité les éloges des fans alors que Holly a révélé le look sur Instagram avant le spectacle de dimanche.

La robe plissée comportait une bordure en plumes et des manches en mousseline de soie, avec le présentateur, 40 ans, ressemblant à une princesse.

Elle a légendé sa photo sur Instagram: «Joyeuse Saint-Valentin… ce soir sur @dancingonice, nous célébrons les plus grandes histoires d’amour jamais racontées…

« Rendez-vous sur @itv à 18h 💕 # hwstyle💁🏼‍♀️✨ robe par @iris_serban chaussures par @renecaovilla Bijoux par @noafinejewellery »

Et un fan a répondu: « TELLEMENT jolie en rose !!! 💕 ma couleur préférée! Tu es magnifique ✨ fais un super spectacle !! »

Plus tôt dans la semaine, Holl a partagé un message de remerciement émouvant à son co-animateur Dancing On Ice et This Morning Phillip Schofield après son 40e anniversaire.

Après une journée de plaisir à célébrer cette étape hier, l’animatrice de télévision s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle se sentait «bénie» et prête à «affronter la prochaine décennie».

Prenant le temps de mentionner «meilleur ami» et co-animateur Phillip, 58 ans, Holly a ensuite énuméré et remercié tous ceux qui avaient rendu son anniversaire «spécial».

Sur la photo, souriant à côté de deux gâteaux d’anniversaire préparés par Juliet Sear, cuisinière résidente de This Morning, la mère de trois enfants, un message écrit et émouvant.

« Merci beaucoup pour hier, difficile de savoir par où commencer », a écrit Holly. « Tout le monde chez @thismorning, notre incroyable producteur Ashley et le rédacteur @martinfrizell pour l’avoir rendu si spécial.

« [Phillip] pour être le meilleur ami et me gâter pourri. Tant de souvenirs ont été créés, je me sens totalement béni et prêt à affronter cette prochaine décennie. «

Holly a ensuite expliqué en détail comment l’un des gâteaux avait une valeur sentimentale, lui rappelant sa famille à qui elle « manque énormément ».

« Pas un mais deux gâteaux! » elle a écrit. «Un avec un réel attachement émotionnel qui me relie de nouveau à ma famille qui me manque tellement, surtout hier.

« Le deuxième était probablement le plus beau gâteau que j’aie jamais vu. Un cristal comestible, ne pouvait pas être plus moi! »

L’animatrice de Dancing On Ice, Holly, a conclu le message en remerciant ses fans pour leurs « jolis voeux d’anniversaire », en disant: « Cela remplit mon cœur. Merci. »