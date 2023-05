Holly Willoughby et Phillip Schofield sourient et le supportent alors qu’ils se dirigent vers le travail après la révélation du bain de sang de This Morning

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield ont tous deux affiché de grands sourires alors qu’ils se dirigeaient vers le travail le matin.

Le duo de présentation – qui a été au centre d’une tempête médiatique la semaine dernière – a continué à faire front commun alors qu’il refusait de discuter de sa chute majeure.

Phillip Schofield a fait un sourire aujourd'hui

Holly Willoughby avait également l'air de bonne humeur aujourd'hui

L’apparition de Phil survient quelques heures seulement après que The Sun a révélé qu’il faisait face à la hache de This Morning.

Les initiés disent que beaucoup pensent que le temps est enfin venu pour Phil, 61 ans, qui héberge le mastodonte ITV depuis 2002.

Le patron de This Morning, Martin Frizell, pourrait également être en ligne pour la côtelette, selon le personnel – alors que les hauts gradés d’ITV tentent une refonte majeure de la série assiégée.

Cependant, ceux qui travaillent sur l’émission de jour disent qu’ils comprennent que le travail de la co-présentatrice populaire Holly Willoughby sera sûr.

Une source a déclaré: « This Morning se prépare à des changements sismiques cet été – et Phil est aligné comme le premier grand nom de la côtelette lorsque son contrat expirera cet été.

« Il est hautement improbable qu’il revienne en septembre.

« Des plans sont en cours d’élaboration pour un nouveau look This Morning et, pour le moment, Phil n’y figure pas. Il travaille sur la série depuis plus de deux décennies. Beaucoup pensent qu’il est temps d’avoir du sang frais.

Cela vient après que The Sun a révélé que Phil et Holly – qui ont suscité la controverse en sautant la file d’attente pour voir la reine allongée en état en septembre dernier – parlent à peine hors caméra.