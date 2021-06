HOLLY Willoughby et Phillip Schofield ont révélé qu’ils étaient « au bord des larmes tout le temps » pendant le tournage de This Morning.

Les présentateurs d’ITV ont parlé de la difficulté de filmer l’émission au cours de la dernière année pendant la pandémie de coronavirus.

se référer à la légende.

Holly Willoughby et Phillip Schofield ont révélé qu’ils étaient « au bord des larmes » lors du tournage de This Morning[/caption]

Les favoris de la télé ont admis qu’ils étaient « laissés sur le bord », même pendant les cadeaux quotidiens Spin to Win.

Phillip, 59 ans, a déclaré au Miroir: « Il a dit : « Quand un gagnant de Spin to Win dit : ‘Oh mon Dieu, tu as été incroyable’. Je suis entré depuis le début », ce genre de chose.

« Il faut être très prudent parce que je pense que nous sommes tous sur le bord, vous pourriez pleurer à la baisse d’un chapeau.

« C’est parfois si difficile et tu te dis : ‘Tu dois te centrer’.

se référer à la légende.

Phillip a admis qu’ils sont souvent «à la limite» depuis la pandémie de coronavirus[/caption]

« Nous sommes tous au bord des larmes tout le temps, il ne faut donc pas grand-chose pour pousser. »

Holly a ajouté qu’elle avait beaucoup appris au cours de la dernière année et qu’elle était reconnaissante d’être étiquetée « la couverture de confort de la nation ».

La mère de trois enfants a partagé: «Je pense que ce sont ces petites choses, ces petites libertés que vous prenez pour acquises et que vous n’avez jamais pensé que quelqu’un vous enlèverait un jour.

« J’ai tellement appris et j’espère que beaucoup de choses que j’ai apprises resteront avec moi. »

se référer à la légende.

Phil a déclaré qu’ils « pourraient pleurer à la baisse d’un chapeau » lors de la remise des prix[/caption]

Holly a récemment révélé qu’elle se déshabillait chaque fois qu’elle entrait dans sa maison après être apparue dans l’émission ITV au cours des premières semaines de verrouillage pour éviter de propager des germes.

Elle a dit qu’elle était « inquiète » et « effrayée » d’entrer dans les studios de Londres au début de la pandémie, mais a estimé qu’il était de son devoir de tenir les téléspectateurs informés.

Holly a maintenant promis de passer plus de temps à travailler à domicile avec son mari producteur de télévision Dan Baldwin, 46 ans, a des enfants Harry, 11 ans, Belle, neuf ans, et Chester, six ans.

Elle a déclaré au Sun : « Je savais que nous faisions quelque chose d’important. J’ai les enfants à la maison, Dan n’allait pas au bureau donc j’étais vraiment le seul à entrer et sortir de cette maison et j’étais inquiet, parce que je pensais que j’avais une responsabilité pour moi-même enfants.

La star de la télévision a révélé qu’elle s’était déshabillée après chaque émission au début de la pandémie[/caption]





« Cela dit, je savais que ce que nous faisions était important, suffisamment important pour que je me dise : ‘Non, je sais que nous sommes en sécurité au travail.

« Je sais que je vais rentrer à la maison et me laver les mains et me déshabiller près de la porte et aller sous la douche et toutes ces choses », parce que je savais que ce que nous faisions était important, alors je voulais continuer. «

L’émission phare de jour a atteint ses meilleures notes en 19 ans, avec plus de dix millions de téléspectateurs qui se sont connectés à l’émission au cours de la première semaine de verrouillage en mars dernier.