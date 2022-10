Holly Willoughby et Phillip Schofield rebondissent après avoir évité la file d’attente en remportant le meilleur gong de jour aux NTA Awards

Holly Willoughby et Phillip Schofield de CE matin ont rebondi après le contrecoup de Queen en remportant le prix du meilleur gong de jour aux National Television Awards.

Le couple a fait sa première apparition publique depuis qu’ils ont été accusés d’avoir sauté la ligne pour voir le défunt monarque allongé en état le mois dernier.

Les producteurs avaient craint que le public – qui vote pour les gagnants de la NTA – ne se retourne contre la paire, mais Holly, 41 ans, et Phil, 60 ans, ont battu la concurrence de Loose Women, The Repair Shop et The Chase pour gagner.

Lorsque le prix a été annoncé, des sections de l’arène ont pu être entendues huées, tandis que les stars peu impressionnées de Loose Women Kaye Adams et Judi Love semblaient ne pas applaudir.

En recevant le prix, Phillip a déclaré : « S’il vous plaît, ne pensez jamais que nous devenons complaisants et s’il vous plaît, ne pensez pas que nous prenons cela pour acquis. Cela signifie tellement pour nous chaque année, surtout cette année. Holly a ajouté: “Merci beaucoup. Ce prix signifie tout car il est voté par vous.

“Je pense que This Morning a une relation très spéciale avec vous, vous faites notre émission pour nous, vraiment.”

Les organisateurs avaient craint que le couple ne soit snobé après avoir semblé prendre un traitement VIP plutôt que de faire la queue avec le public lors de la mise en état du mois dernier.

Phillip, 60 ans, avait l'air pimpant dans une veste de costume en velours bleu foncé avec un pull assorti – sa fille Molly, 29 ans, portait un numéro de partie en dentelle

Le duo a nié avec véhémence les affirmations qu’ils avaient poussées devant des personnes qui avaient attendu jusqu’à 24 heures pour rendre hommage à Sa Majesté.

Mais Holly s’est lancée dans une offensive de charme complète sur le tapis rouge de la NTA, passant du temps à serrer la main et à poser pour des selfies avec des fans alors qu’elle se présentait sans Phil.

Ironiquement, elle a ensuite été forcée de faire la queue pour entrer dans l’OVO Arena Wembley, alors que d’autres invités attendaient de se présenter.





Phillip et sa fille Molly, 29 ans, ont également fait la queue avec d’autres célébrités pendant que les organisateurs vérifiaient les billets.

Un témoin a déclaré: « Phil était de bonne humeur – malgré le fait qu’il était entassé dans une énorme file d’attente. Personne n’a rien dit, bien sûr, et il a fait profil bas. Il était avec Molly et avait l’air très détendu.

Les célébrités présentes aux prix comprenaient le présentateur de télévision AJ Odudu, le chanteur de l’Eurovision Sam Ryder et la gagnante de Strictly Rose Ayling-Ellis, tandis que le comédien Joel Dommett s’amusait avec sa femme Hannah Cooper.

La star de l'Eurovision Sam Ryder sur le tapis rouge

AJ Odudu faisait également un show aux prix

L'animatrice de Love Island, Maya Jama, 28 ans, a séduit en balayant le sol dans une robe moulante asymétrique de Rick Owens