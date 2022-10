Holly Willoughby et Phillip Schofield hués par les fans alors que This Morning remporte la NTA après le drame de la file d’attente

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield ont été hués par des fans à l’intérieur des National Television Awards alors qu’ils remportaient le prix de la meilleure journée pour ce matin.

La paire avait l’air embarrassée alors que la foule les criait bruyamment alors qu’ils étaient annoncés comme les gagnants sur scène.

Une source dans le public a déclaré: «Les huées dans la salle étaient très bruyantes lorsque Holly et Phil ont été annoncés comme gagnants.

“C’était vraiment gênant.

« Judi Love de Loose Women n’a pas applaudi non plus. Tout était très gênant.

Ceux qui regardaient à la maison ont remarqué qu’Alison Hammond avait reçu d’énormes acclamations alors qu’elle prenait le micro après eux.

Phillip a été submergé par l’émotion lorsque This Morning a été annoncé après quelques semaines difficiles.

Le duo de présentation a provoqué l’indignation en ne faisant pas la queue avec les membres du public pour rendre hommage à la reine Elizabeth II le mois dernier.

Après avoir critiqué leur visite à l’état gisant le mois dernier, une bouleversée Holly a déclaré dans une voix off d’images d’eux à l’abbaye: “S’il vous plaît, sachez que nous ne sauterons jamais une file d’attente.”

Mais la réponse n’a guère atténué la fureur du public et des autres stars du couple.

L’ancien présentateur de This Morning Eamonn Holmes, qui est marié à Loose Women et à l’animatrice de This Morning Ruth Langsford, était parmi leurs critiques les plus virulents, les accusant à la télévision de “mensonges”.