Holly Willoughby et Phillip Schofield font la queue DERNIER: Des dizaines de milliers de personnes signent une pétition pour supprimer les hôtes de This Morning

Des dizaines de milliers de Britanniques exigent que les hôtes de This Morning soient limogés alors que la file d’attente saute pour voir la reine faire rage.

Les stars d’ITV et les animateurs de This Morning Holly Willouhby 41 ans et le co-animateur Phillip Schofield, 60 ans, ont été accusés d’avoir apparemment sauté la file d’attente devant des milliers de Britanniques attendant de voir la reine allongée dans l’état.

Une pétition de change.org pour retirer le duo, intitulée Axe Philip Schofield et Holly Willoughby de la télévision, a recueilli plus de 54 000 signatures, la créatrice Laura Harrison déclarant : « ITV devrait avoir honte d’exploiter la situation. J’aimerais voir This Morning supprimé pour de bon car je crois qu’il fait plus de mal que de bien, sans que les gens ne s’en aperçoivent.

Après que les médias sociaux ont éclaté en réponse aux images, les présentateurs sous le feu ont diffusé un segment traitant des affirmations en ligne selon lesquelles ils étaient «trop chics pour faire la queue» à Westminster Hall vendredi dernier.

S’exprimant sur un montage de personnes faisant la queue pour voir le cercueil, Holly a déclaré que le couple était entré dans l’abbaye de Westminster en tant que “diffuseurs accrédités”, ajoutant: “C’était strictement dans le but de rendre compte de l’événement pour des millions de personnes qui n’ont pas pu visiter en la personne.”

