Holly Willoughby et Phillip Schofield étaient des resquilleurs opportunistes à Queen’s, dit Kelly Holmes

DAME Kelly Holmes pense que Holly Willoughby et Phillip Schofield étaient opportunistes en réponse aux affirmations selon lesquelles ils auraient sauté la file d’attente au Queen’s Lying-in-State.

La panéliste de Loose Women, 52 ans, qui a fait la queue pendant 11 heures, a déclaré: “Pour être honnête avec vous, c’est une position tellement difficile parce que, bien sûr, je ne connais pas assez leur histoire pour savoir quelles étaient les raisons de ne pas faire la queue. ou entrer.

“Mais je suppose que si on vous a donné une opportunité et que vous êtes sorti et que vous avez dit:” Nous n’avons pas eu le temps de le faire, nous avons eu une opportunité “, alors ils ne faisaient que saisir cette opportunité, sinon ils ne pourraient jamais le faire. .”

Parlant de la façon dont elle a rencontré un ancien militaire de 90 ans alors qu’elle faisait la queue, elle a ajouté : « C’était la meilleure expérience. J’étais à Liverpool et c’était le dernier jour où je pouvais faire la queue et je me sentais obligé de le faire, c’était maintenant ou jamais.

“Alors j’ai changé tous mes arrangements pour le week-end et je suis monté dans le train à 7 heures du matin et je suis descendu et j’ai fait la queue pendant 11 heures.”

S’exprimant lors des récompenses du magazine Attitude mercredi soir, elle a déclaré: “Mon copain de file d’attente était le beau John, qui a 90 ans, qui avait servi, nous nous sommes liés, je parle toujours avec lui et sa fille, il m’envoie des photos de quand il a servi, il viendra sur Loose Women.