Holly Willoughby et Phillip Schofield étaient bien ensemble, mais il n’y a qu’un seul d’entre eux qui est vraiment brillant présentateur de télévision

APRÈS plus de 20 ans à la barre, Phillip Schofield a quitté This Morning pour toujours d’une manière convenablement aléatoire mais décevante cette semaine.

Avec une fonctionnalité de style de vie du jeudi sur la «liste de la convoitise» de ce printemps, qui comprenait du vin mousseux, de la tequila, de la pizza et des caméras sous-marines, mais ressemblait plus à une mauvaise soirée à Benidorm qu’aux «incontournables» définitifs de la saison.

TVI

Un seul de Holly Willoughby et Phillip Schofield est un présentateur de télévision vraiment brillant[/caption]

Le pauvre vieux Phil n’aurait pas pu avoir l’air moins engagé par l’objet.

Là où une fois il aurait claqué quelques tequilas avec sa « compagnon » Holly et probablement continué la session pour le reste de la journée, il n’y avait rien d’autre que de l’ennui et des excuses pour « conduire cet après-midi » de la part des deux alors que leur célèbre partenariat est mort devant nos yeux.

Schofield avait déjà mentalement quitté la série, vous vous en doutiez, et il essayait frénétiquement de reconstruire ce qui restait de sa carrière alors qu’il priait pour que le générique de clôture le sauve.

La nouvelle d’hier qu’il avait démissionné semblait inévitable.

La question qui déconcerte encore probablement beaucoup de téléspectateurs, cependant, est pourquoi?

Au cours des dernières semaines, il y a eu des spéculations sans fin sur la cause profonde de leur querelle, qui a été attribuée de diverses manières à: la jalousie professionnelle, le fiasco du saut de file d’attente avant les funérailles de la reine, la séparation de Holly avec l’agence YMU, où Schofield est un actionnaire, et les retombées de l’arrestation de son frère pédo – qui a été envoyé en prison pour 12 ans vendredi.

Ce qui a été le plus remarquable dans toute cette triste affaire, cependant, c’est le nombre d’anciens collègues, dont Eamonn Holmes et Ruth Langsford, qui ont semblé prendre un grand plaisir à l’inconfort de Phil et Holly.

Cela va à l’encontre, bien sûr, de l’image câline «tout sourire» de la télévision de jour.

Mais, comme beaucoup de gens que je connais qui y ont travaillé me ​​l’assureront, la journée peut être une fosse aux serpents et le visage public des présentateurs est souvent en totale contradiction avec leur vraie personne et l’ego qui se cache derrière le masque de relations publiques.

La légère surprise pour moi, cependant, est qu’ITV a finalement pris le parti de Holly Willoughby.

Parce qu’ils ont peut-être été un partenariat, mais il n’y a qu’un seul d’entre eux qui est un présentateur de télévision vraiment brillant et naturel et c’est Schofield, qui était responsable de chaque élément, qu’il interviewe le Premier ministre ou l’homme avec le plus grand dong du monde, qui étaient tout aussi susceptibles les uns que les autres de se balancer sur le canapé de This Morning pour une grillade.

TVI

L’amitié de Holly et Phil s’était épuisée à la fin et maintenant il est sans emploi[/caption]

Peut-être injustement, cependant, c’est lui qui va maintenant se battre pour sauver sa carrière.

Personnellement, il ne me manquera pas vraiment ce matin, car l’habitude du couple de rire et de ne pas partager de blagues privées m’a conduit à une distraction complète, tout comme la mauvaise habitude de Schofield de s’emporter avec la galerie de production, qui est l’une des plus grands non-non de la télévision.

Mais même les critiques ne sont qu’humains et comme la spéculation a atteint son paroxysme la semaine dernière, j’ai trouvé impossible de ne pas avoir un sentiment de compassion pour l’homme.

Il était étayé par le fait, ne l’oublions pas, que c’est Phillip Schofield qui a choisi Holly Willoughby pour présenter This Morning, en 2009, un poste qui lui a apporté richesse et succès au-delà de ses rêves et de son talent les plus fous.

Pourtant, tout s’est terminé, jeudi, avec la récompense la plus indigne imaginable: «Michael Ball s’arrêtera pour nous dire pourquoi il revisite l’un des spectacles les plus emblématiques du West End. Au revoir. »

Ouais, à bientôt. NEEXT ?