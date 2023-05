Holly Willoughby et Phillip Schofield devraient quitter This Morning alors que le duo a averti que « vos jours sont comptés »

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield ont été pressentis pour quitter This Morning d’ici la fin de l’année.

Le duo présentateur a été averti que « vos jours sont comptés » par les bookmakers après que The Sun ait révélé que leur amitié était sur les rochers.

Rex

Rex

Ladbrokes a réduit les cotes du jour au lendemain de 4/5 à seulement 1/3 sur la paire qui ne se présentera pas d’ici la fin de 2023.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Il semble de plus en plus probable que les jours de Phil et Holly en duo sur le canapé This Morning soient comptés. »

Phil a lancé un appel public pour sauver son partenariat télévisé cette semaine en disant au Sun : « Les dernières semaines n’ont été faciles pour aucun de nous. »

Lui et Holly avaient l’air mal à l’aise hier à l’écran, des sources affirmant que le duo ITV n’était « pas aussi proche qu’avant » après une série de scandales meurtriers.

Les tensions risquent de briser leur partenariat de présentation en deux mais aussi de nuire à des accords commerciaux qui leur ont rapporté des millions au fil des ans.

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Holly et Phil seront remplacés par leurs remplaçants du vendredi Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Le couple est resté silencieux sur le drame de This Morning jusqu’à présent.

Alison a posté des clips d’elle avec des invités dans les coulisses cette semaine, amenant les fans à faire appel à elle pour prendre le relais à plein temps.

L’un d’eux a dit: « Toi et Dermot devez le faire à plein temps. »

Un autre a ajouté: « J’adore ce matin un vendredi. »

Quelqu’un d’autre a dit avec effronterie: « Vous avez tous l’air si heureux, vu que M. Scofield n’est pas là. »