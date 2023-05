Holly Willoughby et Philip Schofield de ce matin parlent à peine alors que des initiés révèlent qu’elle ferait une émission sans lui

Les animateurs de CE matin, Holly Willoughby et Phillip Schofield, parlent à peine hors caméra, peut révéler The Sun.

Les initiés disent que leur relation de 14 ans s’est « refroidie » car les problèmes ont « grondé pendant un certain temps » sur l’émission ITV.

Une source a déclaré à propos de Holly, 42 ans, et de Phil, 61 ans: « S’il partait, elle voudrait rester. »

Le couple a présenté l’émission de jour à succès d’ITV pendant 14 ans, mais ces derniers mois, leur partenariat a été mis à rude épreuve.

Des sources disent que les problèmes grondent tranquillement depuis un certain temps et Holly a pris ses distances avec Phil hors caméra.

Son absence à la suite du récent procès de son frère pédophile a ajouté à la tension.

Une source a déclaré: « Holly adore This Morning et pour la première fois en 14 ans, elle a clairement indiqué que si Phil partait, elle voudrait rester. Ce sont des entités distinctes.

« Pour ceux qui les entourent sur le plateau, il est devenu clair récemment que Holly et Phil ne sont plus aussi proches qu’ils l’étaient autrefois.

« Professionnellement, vous n’auriez aucune idée qu’il se passait quelque chose parce que devant la caméra, ils agissent exactement de la même manière.

« Mais dans les coulisses, leur relation s’est refroidie.

« Avant, il y avait beaucoup de plaisanteries et de camaraderie hors caméra, mais cela a diminué. »

Le règne du couple en tant que roi et reine de la télévision de jour les a vu remporter 12 National Television Awards.

Mais les membres du personnel de l’émission disent que le couple ne semble plus se parler, sauf devant la caméra.

L’initié a déclaré: « Holly et Phil ont traversé des moments difficiles auparavant, comme tout couple professionnel qui travaille ensemble depuis plus d’une décennie.

« Avant, ils ont toujours semblé passer à autre chose, mais cette fois, cela semble différent. »

Holly a succédé à Fern Britton en 2009.

Phil a fait pression sur les patrons d’ITV pour l’amener à bord après leur succès en présentant Dancing On Ice qui a commencé trois ans plus tôt.

Leur partenariat est également devenu un succès hors écran car ils passaient régulièrement des vacances avec leur famille élargie.

Holly est également devenue le « rock » de Phil lorsqu’il est sorti en tant que gay live sur This Morning en février 2020.

Mais l’année écoulée a été difficile pour leur partenariat.

En septembre, ils ont été accusés d'avoir sauté la file d'attente pour voir le Queen's Lying-in-State.

Le mois dernier, Phil a pris une pause de This Morning lorsque son frère Timothy Schofield, 54 ans, a fait face au tribunal.

L’employé de la police civile, de Bath, a été reconnu coupable de 11 infractions impliquant un enfant entre 2016 et 2019.

Il doit être condamné la semaine prochaine.

Pendant l’absence de Phil, Holly a été jumelée avec Alison Hammond et Joel Dommett.

Les fans ont applaudi le nouveau look et des questions ont été soulevées sur le retour de Phil.

Une source a poursuivi: « Holly a toujours soutenu Phil mais ce ne sont pas Ant et Dec.

« Au cours de la dernière année seulement, elle a animé des émissions pour ITV et la BBC et a plus que prouvé son courage.

« Ce matin, c’est la maison d’Holly et elle adore son travail.

« Ses patrons d’ITV savent qu’elle souhaiterait rester si Phil choisissait un jour de passer à autre chose.

« Holly se concentre sur sa carrière et fait du mieux qu’elle peut pour les fans. C’est ce qui compte vraiment pour elle. »

Holly et Phil ont tous deux assisté au 50e anniversaire de leur copain comédien Leigh Francis le mois dernier.

Ils ont partagé des selfies de la nuit sur leurs réseaux sociaux mais n’ont pas été photographiés ensemble.

L’initié a ajouté: « Holly et Phil se respectent et ensemble, ils ont une énorme histoire à l’écran ensemble.

« Mais c’est devenu un secret de Polichinelle que les choses ne sont plus aussi roses qu’avant.

« Holly a cependant précisé sa position et c’est qu’elle veut rester au cœur de This Morning. »

La route des amis vers le meilleur appariement télé HOLLY et Phil ont forgé un double acte télévisé de premier plan. Il est passé de la BBC pour enfants aux jeux télévisés avant de rejoindre This Morning en 2002. Elle a également commencé à la télé pour enfants et a présenté The Voice, ainsi que des émissions de téléréalité et de rencontres. Voici comment leur partenariat s’est déroulé… JANVIER 2006 : Holly et Phil font équipe pour Dancing On Ice. SEPTEMBRE 2009 : Phil fait pression pour que Holly rejoigne This Morning et elle remplace Fern Britton. NOVEMBRE 2010 : Le couple remporte son premier gong ensemble, remportant le prix du programme de jour préféré du TV Times. FÉVRIER 2011 : Leur premier prix national de la télévision en tant que duo. OCTOBRE 2013: Le couple célèbre le 25e anniversaire de This Morning avec une émission en direct depuis la maison d’origine de l’émission à Albert Dock. SEPTEMBRE 2014 : Holly part en congé de maternité et est remplacée par Amanda Holden. JANVIER 2016 : Holly et Phil font les gros titres en se présentant au travail dans leurs haillons joyeux de la veille après avoir fait la fête après les NTA. JANVIER 2018 : Ils retournent à Dancing On Ice pour faire face au redémarrage. DÉCEMBRE 2020 : Le duo commence le jour de Noël ce matin spécial après la demande des fans. SEPTEMBRE 2022 : Ils sont critiqués après avoir été accusés d’avoir sauté la file d’attente pour le Queen’s Lying-in-State. MARS 2023 : Phil prend une pause de This Morning et Holly est jumelé avec Alison Hammond.

