Holly Willoughby s’est réchauffée pour Dancing On Ice ce soir avec un voyage froid à l’extérieur avant le tournage.

Elle était prête à commencer à construire un bonhomme de neige alors que l’étoffe blanche tombait enfin à Londres.

La présentatrice est sortie pour voir la neige par elle-même et a offert à ses fans un joli selfie hivernal.

Posant le cliché avec la neige qui tombait, elle portait un pull marron chaud et a bravé les éléments avec un manteau léger.

Elle a commencé une chanson Frozen en sous-titrant la photo: « Tu veux construire un bonhomme de neige … »

Ses sept millions de followers savent qu’elle va vivre une journée vraiment froide.







(Image: hollywilloughby / Instagram)



Holly partira bientôt pour filmer Dancing On Ice ce soir alors que les fans se demandent ce que le numéro deux a en réserve.

Son co-animateur Phillip Schofield s’était déjà dirigé vers les studios au moment où il neigeait, et il s’est filmé se démarquer alors que le flocon tombait.

Une autre star profitant du temps était Amanda Holden, qui a partagé une photo de son jardin sur Instagram et a écrit: « Et juste comme ça, le monde s’est soudainement senti un peu plus plein d’espoir. »





(Image: noholdenback / Instagram)







(Image: johnbish100 / Instagram)



La star d’EastEnders Lacey Turner a partagé une photo de sa jeune fille Dusty jouant à l’extérieur, tandis que le comédien Jon Bishop a posté avec une paire de cochons.

Laura Whitmore a posté une photo d’elle-même et de son mari Iain Stirling enveloppé chaud.

Ulrika Jonsson a également partagé une vidéo de son chien jouant dans la neige dans son jardin, tandis que Stacey Solomon a également partagé une photo de son espace extérieur.





(Image: thewhitmore / Instagram)







(Image: thewhitmore / Instagram)



L’ancienne star de X Factor a déclaré qu’elle espérait que la neige s’installerait pour qu’elle puisse emmener ses fils jouer.

Cependant, tout n’a pas été amusant et amusant par temps hivernal.

La neige abondante dans le Hertfordshire a donné un mal de tête à ITV avec des craintes grandissantes que les stars de Dancing On Ice pourraient se retrouver bloquées dans les studios.

L’ancienne candidate Gemma Collins, 39 ans, fait une apparition dans l’émission ce soir et elle a filmé son voyage dans les studios alors que le temps se dégradait.







(Image: vanessabauer_skates / Instagram)



Elle était initialement excitée de voir quelques flocons, mais son excitation s’est transformée en anxiété alors que les routes menant au studio étaient recouvertes d’épaisses dérives.

Gemma a dit à ses partisans qu’elle craignait de se retrouver enneigée sur le site si la neige continue de tomber.

Elle a dit: « Quand je sortirai des studios Dancing On Ice ce soir, est-ce que je rentrerai un jour à la maison? C’est tout simplement incroyable. »