Holly Willoughby est magnifique en tenue de repos – et c’est ainsi que vous pouvez obtenir son look de Marks and Spencer

En tant que chérie de la nation, Holly Willoughby ne porte rien dont nous ne voulons pas. Et son dernier look est quelque chose dont nous avons besoin dans notre panier (et notre garde-robe) pronto.

Habituellement connue pour porter de magnifiques robes lors d’une présentation sur This Morning, Holly avait l’air beaucoup plus détendue dans un pull à slogan et un jean de Marks and Spencer, tout en posant sur son lit. Maintenant, s’il y avait quelqu’un qui pouvait nous convaincre de porter un jean et un pull, c’est Holly.

Une image de Holly portant un pull à slogan « Week-end » est apparue sur la page Facebook de Marks and Spencer ce week-end. Naturellement, les adeptes ont rapidement aimé et commenté à quel point elle était «belle».

On dirait que nous ne sommes pas les seuls à préférer la fonction à la mode tout en se détendant à la maison le week-end …









Sous-titré « Les week-ends ne sont jamais assez longs, mais voici à quoi ressemble notre dimanche. »

Plus de 820 personnes ont réagi à la photo de Holly et le message a reçu plus de 315 commentaires.

Un adepte a écrit: « Superbe femme, est belle en tout! »

«J’adore Holly! Elle a l’air fabuleuse dans tout! dit un autre

Un troisième a ajouté: « J’ai ce pull, c’est tellement beau et chaud! »

Si vous avez trop envie d’acheter le pull présenté sur Holly, vous avez de la chance car vous pouvez acheter le sweat-shirt à col rond en coton à slogan « week-end » sur le site Web de Marks and Spencer dès maintenant pour 19,50 £.









Vous pouvez être prêt pour le week-end avec ce sweat-shirt en coton. C’est une coupe décontractée confortable avec une polaire brossée ultra-chaude. Il a un slogan «Weekend» vieilli et des finitions côtelées bien ajustées. Parfait pour garder le froid à l’extérieur.

Complétez le look du présentateur de télévision en l’associant à une paire de jeans taille haute maman, également de chez M&S. Au prix de 39,50 £, vous avez le choix entre trois longueurs différentes: courte, régulière et longue.









Le délavage authentique de ces jeans crée une esthétique vintage cool. La coupe mom est haute à la taille, fine au niveau des hanches et légèrement fuselée sur la jambe. Associez-le simplement à des baskets pour un look chic et décontracté au quotidien.

Ce n’est pas la seule fois que nous nous sommes précipités sur le site Web de M&S cette semaine, car elle a publié un regard similaire sur son compte Instagram.

Cette fois-ci, porter le pull à slogan ‘Forever’ avec un jean boyfriend M&S. C’est définitivement un pas en avant par rapport à notre ambiance habituelle de sweat à capuche et de jogging que nous avons bercé depuis un an.

Holly a déclaré dans le post: «L’une de mes formes de denim préférées est le jean boyfriend, il est super flatteur et polyvalent, mais ils ne sont pas toujours très mobiles, c’est là que celui de ces fabuleux @marksandspencer entre avec plus de stretch, ce qui signifie je peux les porter même en chassant les enfants … Pour l’instant, je les porte avec des t-shirts et des pulls molletonnés, mais j’ai hâte de les sortir avec un talon et un joli haut! Un jour »









Vous pouvez acheter le pull à slogan ‘Forever’ chez M&S maintenant, au prix de 25 £. Ce sweat-shirt en coton riche deviendra certainement un favori de la garde-robe décontractée – et celui qui vous accompagnera tout au long de l’année. La coupe ample et décontractée a des épaules tombantes décontractées. Les manches présentent des bordures côtelées et un slogan pour terminer.

Les jeans boyfriend stretch Holly sont également disponibles chez Marks and Spencer pour 39,50 £.









Adoptez le chic de l’été lors des journées décontractées en portant ce jean en denim stretch élégant. La coupe boyfriend offre une touche d’espace autour des hanches et des jambes pour un confort décontracté ultime. Nous aimons aussi le lavage vintage authentique.

Avez-vous recherché le pull à slogan parfait cette saison? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si nous vous avons tenté avec ces options de Marks and Spencer.