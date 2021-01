Holly Willoughby a été qualifiée de «instantanément belle» en partageant un dernier regard d’elle portant la robe «princesse» qui a suscité la controverse lors du premier spectacle de la nouvelle série Dancing On Ice.

La femme de 39 ans, qui co-anime l’émission de patinage ITV avec Phillip Schofield, avait des opinions partagées avec sa robe.

Certains téléspectateurs ont exprimé leur «choc» face à la tenue «inappropriée» sur Twitter, certains disant qu’elle en montrait trop pour une émission familiale.

Bien qu’il y ait eu quelques détracteurs, la grande majorité des fans de Holly étaient ravis de la belle tenue et ils ont exprimé leur amour pour elle quand elle a partagé un selfie en gros plan, quelques heures après la fin du spectacle.

Publiant une photo de visage, maquillée pour l’émission de télévision et l’air resplendissante, elle a sous-titré la photo: « A dimanche prochain … ❄ »







(Image: Holly Willoughby / Instagram)



La présentatrice de télévision irlandaise Angela Scanlon n’a pas tardé à féliciter Holly en écrivant: « Vous êtes instantanément belle. »

Un autre a accepté, commentant: « Tout simplement magnifique. »

Holly avait donné à ses sept millions de followers un aperçu de sa tenue avant le spectacle et elle était qualifiée de « incroyable » et « magnifique ».

Parée de dentelle et de plumes roses, la robe se resserrait à la taille et coulait jusqu’au sol.

Posant tout en jetant un coup d’œil par-dessus son épaule, les pierres précieuses de la robe de Holly brillaient et ajoutaient de l’éclat à la robe.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Elle a écrit: « Eh bien, c’est de retour … @dancingonice sur @itv à 18h … c’est incroyable que l’équipe brillante, l’équipage et les célébrités aient rendu cela possible … cela n’a pas été facile et je me sens si fière.

« Bon sang, ça fait du bien de mettre des paillettes! … merci aux filles @patsyoneillmakeup @danniiwhiteman @cilerpeksah_hairstylist pour m’avoir fait sentir comme une princesse … Habillez @danyatracheofficial Jewels @berganzalondon Heels @renecaovilla. »

