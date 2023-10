Holly Willoughby est en « congé pour une durée indéterminée » de This Morning après l’enfer du « complot d’enlèvement »

HOLLY Willoughby est en « congé pour une durée indéterminée » de This Morning à la suite du prétendu complot visant à la kidnapper.

La star de 42 ans serait « désemparée » après avoir appris le prétendu complot.

Rex

Holly, 42 ans, est sous surveillance 24 heures sur 24 depuis que les détails du complot présumé ont été révélés.

Des policiers ont été postés devant la maison londonienne qu’elle partage avec son mari Dan Baldwin et leurs trois enfants.

ITV est également censé fournir sécurité et assistance.

Gavin Plumb, 36 ans, a comparu hier devant le tribunal après que la police a fait irruption dans son domicile d’Essex plus tôt cette semaine.

Le tribunal de première instance de Chelmsford a appris vendredi que Plumb, de Harlow, dans l’Essex, aurait élaboré un plan pour kidnapper et tuer la star de la télévision.

Les agents auraient trouvé du chloroforme, des attaches de câble, un bandeau sur les yeux et des cordes au domicile de Plumb lors de leur perquisition.

Ils pensaient que cela aurait pu faire partie d’un « kit d’enlèvement et de contention ».

Il est apparu que les flics pensaient également que Plumb avait tenté de recruter un tueur à gages aux États-Unis pour mener à bien le complot.

On pense que les patrons d’ITV ont autorisé Holly à rester en congé aussi longtemps que nécessaire à la suite des révélations choquantes.

Une source a déclaré au Mirror : « Holly a été bouleversée par la nouvelle. Cela a été une semaine absolument horrible pour elle.

« En ce moment, elle vit vraiment les choses heure par heure. Sa priorité absolue est sa propre sécurité et celle de sa famille, qui la soutient dans cette période incroyablement difficile.

« Il n’y a eu aucune discussion sur le moment ou si elle reviendrait sur le canapé This Morning. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. Mais étant donné les choses terrifiantes qu’elle a apprises cette semaine, la question du retour au travail ne pourrait être plus éloignée de son esprit.

Après avoir fait irruption au domicile de Plumb, la police l’a accusé de sollicitation en vue de commettre un meurtre et d’incitation à commettre un enlèvement.

Plumb n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance, son adresse et l’endroit où il travaillait lors de sa comparution devant le tribunal.

La juge de district Caroline Jackson lui a refusé la libération sous caution et il comparaîtra devant la Crown Court de Chelmsford le 3 novembre.

Les patrons de This Morning ont été alertés du complot présumé jeudi matin et la présentatrice a décidé de se retirer peu de temps avant sa diffusion.

Hier, lors de l’émission, le présentateur régulier du vendredi, Dermot O’Leary, a déclaré : « Nous n’allons pas trop en parler, mais Holly fait la une des journaux après que la police a arrêté un homme de 36 ans pour un prétendu complot d’enlèvement. »

