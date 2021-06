Holly Willoughby est ciblée dans une étrange rangée de satanisme après avoir posé avec un cristal de guérison

HOLLY Willoughby s’est retrouvée mêlée à une étrange dispute de satanisme après avoir posé avec un cristal sur Instagram.

Le selfie apparemment innocent, dans lequel elle a couvert un œil avec un gros morceau de célestite, a incité certains adeptes à l’accuser d’être membre des Illuminati et de « favoriser le satanisme ».

Le dernier post Instagram de Holly Willoughby a fait sensation[/caption]

Les théoriciens du complot prétendent qu’elle recréait le symbole de l’œil qui voit tout ou de l’œil de la Providence qui est communément associé aux Illuminati – une organisation censée être composée d’individus puissants essayant d’établir un nouvel ordre mondial.

Un adepte a commenté le post de Holly : « l’œil qui voit tout – c’est sombre et satanique… le symbolisme sera leur chute !!

Un autre a posté : « oui c’est Illuminati, elle en fait partie. »

Un troisième a demandé : « Comment va Satan aujourd’hui Holly ?

Elle croit aux pouvoirs des cristaux[/caption]

Mais les théoriciens du complot ne sont pas satisfaits de sa pose[/caption]

Tandis qu’un autre a déclaré: « Belle partie de symbolisme satanique là-bas, nous savons à qui appartient votre âme. »

L’ Eyeil de la Providence apparaît généralement comme un œil à l’intérieur d’un triangle et peut être vu dans de nombreux endroits, des églises aux billets d’un dollar.

Le motif mystérieux a conduit les théoriciens à croire qu’il s’agissait du symbole d’une secte obscure manipulant le fonctionnement du monde.

Holly en robe glamour pour The Masked Dancer[/caption]

Ce n’est pas la première fois que Holly publie un article sur les cristaux.

Elle a précédemment montré sa collection, qui comprend une balle de méditation pour l’aider à se détendre.





Et elle attribue également à la fluorite le mérite d’avoir aidé à tenir les cauchemars de son fils Chester à distance.

Elle avait précédemment déclaré dans This Morning: « Chester dort avec un peu de fluorine verte et les quatre dernières nuits, il a disparu au fond de son lit et il a fait des cauchemars les quatre dernières nuits », a déclaré Holly aux téléspectateurs.

«Alors j’ai sorti le lit et je l’ai récupéré, la nuit dernière, il a bien dormi. Je sais qu’il n’y a aucune science à cela, mais c’est quelque chose que vous allez, eh bien, si cela aide, cela aide.