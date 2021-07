Holly Willoughby épate les téléspectateurs de Take Off dans une robe noire moulante avec une garniture de plumes séduisante

HOLLY Willoughby a séduit les téléspectateurs de Take Off dans une robe noire moulante avec une garniture de plumes séduisante.

Holly, 40 ans, anime la nouvelle émission de la BBC aux côtés de Bradley Walsh de The Chase et a tout mis en œuvre pour la première émission.

La présentatrice portait une robe mi-longue noire scintillante qui s’accrochait à ses courbes.

Il comportait également un décolleté sans bretelles garni de plumes noires.

En postant un cliché de sa tenue sur Instagram, Holly a écrit : « Décollez… maintenant BBC1… Habillez-vous de @16arlington. »

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à commenter avec un seul écrit: « Magnifique ».

Un autre a ajouté: « QUEEN » aux côtés des emojis coeur et feu.

Un troisième a commenté: « Tu es magnifique Holly. »

Pendant ce temps, Holly a parlé de travailler avec Bradley, 61 ans, et a plaisanté en disant: « Un cauchemar! »

Elle a ajouté: « Non, c’était charmant, même s’il a besoin d’être maîtrisé et contrôlé.

« Je dois prendre le contrôle de la situation. Quand je travaille avec Bradley, je dois vraiment être sur mes gardes et faire attention, car je nous garde tous les deux en ligne. »

Bradley a ajouté : « C’est fantastique de travailler avec Holly.

« Elle est au sommet de son art en ce qui concerne la télévision en direct. Travailler avec Holly rend cette émission spéciale pour moi. »

Take Off with Bradley & Holly est diffusé sur BBC One.