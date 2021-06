Holly Willoughby en bikini alors qu’elle profite du soleil tout en travaillant sur son livre

HOLLY Willoughby a bricolé son nouveau livre tout en profitant du soleil dans un élégant bikini à rayures.

La star de This Morning, 40 ans, effectue les derniers montages de sa pièce de style de vie Reflections, et le cadre était parfait pour cela.

L’air frais et heureux, Holly rayonnait pour un selfie.

Elle a écrit : « Samedi est sous le soleil… ça ne s’améliore pas… en utilisant le temps pour apporter les dernières modifications à mon livre ‘Reflections’… en parcourant le manuscrit, en ajoutant, clarifiant, peaufinant… le rendre parfait pour vous… pas trop longtemps maintenant… il est disponible en précommande et le lien est ci-dessus dans ma bio… #reflets . «

La copine de Holly, Emma Bunton, a commenté : « J’ai hâte ! X. »

Les fans étaient également pleins d’éloges, avec une écriture « Tu es magnifique j’attends ton livre avec impatience . «

Un autre a dit : « Tellement beau hâte d’avoir le livre ! Tellement excité de lire… Je suis sûr que ce sera super beau xx.

Les réflexions aborderont tout, de l’image corporelle à l’épuisement, dans le livre personnel « sur la recherche de votre beauté, à l’intérieur comme à l’extérieur ».

La star de la télé a décrit l’expérience de l’écrire comme « intense » et a déclaré qu’il y avait « des morceaux d’elle entre les pages ».

Le livre contiendra à la fois des photographies de la star et des illustrations.

Parlant du projet, elle a déclaré : « Je suis tellement excitée de publier ce livre avec Zennor et l’équipe de Century. Reflections est une célébration de la façon dont la beauté intérieure et extérieure peuvent fonctionner ensemble en parfaite harmonie, ce qui ne m’est pas toujours venu facilement.

« J’espère que cela lancera une discussion et aidera les lecteurs à réfléchir sur leurs propres chemins et sur où ils se trouvent maintenant. »

Elle a poursuivi : « L’écriture de ce livre a été une expérience intense ; il y a des morceaux de moi entre les pages. C’est une collection unique d’essais personnels, de pensées internes et d’histoires.

« Le moment était venu de partager cela avec vous maintenant et alors que notre chemin continue et que nous continuons à le suivre, j’ai hâte de vous tenir la main et de marcher ensemble. »

Holly est surtout connue pour être une présentatrice de This Morning

Les fans sont toujours désireux de connaître tous les détails de la vie de Holly, y compris ses secrets pour rester en forme





Elle utilisera sa propre expérience pour examiner « pourquoi nous pouvons simultanément nous sentir désespérément occupés et complètement détachés, l’importance d’écouter l’intuition et ce que cela signifie de se voir soi-même ».

Le livre apparemment « explore ce que signifie vivre une belle vie dans le monde moderne.

Holly et son mari de 13 ans, Dan Baldwin, sont les parents de Harry, 11 ans, Belle, 9 ans et Chester, 6 ans.

