Holly Willoughby élimine la querelle de Phillip Schofield dans le post cryptique de Wylde Moon

HOLLY Willoughby a balayé ses retombées avec Phillip Schofield dans un message crypté partagé avec ses disciples de Wylde Moon.

La présentatrice de This Morning, qui travaille sur sa marque de style de vie en plus de ses emplois à la télévision, a déclaré aux fans qu’elle embrassait la «bonne fortune».

Rex

TVI

Elle et Phillip ont subi une retombée dans les coulisses[/caption]

Holly, 42 ans, a subi une querelle dans les coulisses avec Phillip, 61 ans, gronde, laissant l’émission matinale phare d’ITV dans la tourmente.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines – et la paire se voit accorder une semaine de congé en juin.

Mais maintenant, Holly semble avoir ignoré le drame – alors qu’elle s’ouvrait sur les « opportunités abondantes » dans un nouveau message.

S’adressant à sa page de médias sociaux Wylde Moon, la star a partagé des conseils avec ses abonnés sur la façon d’utiliser la « nouvelle lune ».

« Cette nouvelle lune s’accompagne d’opportunités abondantes », a écrit le post – qui détaillait la « positivité » entrante.

« Aujourd’hui, nous embrassons la nouvelle lune en Taureau à bras ouverts », a-t-il poursuivi. «Elle est arrivée aux côtés de la belle Jupiter pour stimuler le positif et la bonne fortune.

« Offrez-vous l’abondance que cette lunaison apporte car il est temps de réaliser vos rêves les plus fous.

Ses amis et followers ont inondé les commentaires pour jaillir qu’ils espéraient que Holly trouverait « la paix et le bonheur » dans les semaines à venir.

Cela vient après que Holly ait été prédite de quitter This Morning « dans quelques semaines » alors qu’elle se prépare à faire une pause dans l’émission.

Holly et Phil, 61 ans, ont vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines – et le couple se voit accorder une semaine de congé en juin.

À la lumière de la pause et de leurs retombées dans les coulisses, il a maintenant été prédit que la maman de trois enfants pourrait quitter la série.

Le bookmaker William Hill a donné à Holly une cote de 4/1 pour s’éloigner de l’émission avant le début du mois de juin.

Le porte-parole Lee Phelps a déclaré: «Il semble y avoir beaucoup de choses à suggérer que le temps de Holly sur This Morning pourrait toucher à sa fin.

« Nous proposons 4/1 qu’elle quitte son rôle d’ici la fin du mois. »

Le bookmaker a également prédit qu’au lieu de l’émission de jour, Holly pourrait plutôt assumer un rôle de présentation dans un programme rival.

Elle est actuellement répertoriée à 6/1 pour rejoindre le panel de Loose Women, et 20/1 pour reprendre I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

instagram/wyldemoon

Holly a partagé le message avec ses abonnés Wylde Moon[/caption]