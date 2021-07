Holly Willoughby dit qu’elle garde le nouveau mari de la télévision Bradley Walsh « sous contrôle » après avoir laissé Phillip Schofield « dévasté »

HOLLY Willoughby a révélé qu’elle devait contrôler son nouveau mari à la télévision, Bradley Walsh, lorsqu’ils tourneraient Take Off With Bradley & Holly.

Le nouveau jeu télévisé, commandé après un pilote réussi en 2019, associe deux des stars les plus appréciées de la télé, et comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de rires et d’effronterie.

BBC

Holly Willoughby et Bradley Walsh font un excellent double acte[/caption]

Getty

Holly est généralement vue aux côtés de Phillip[/caption]

Discutant de ce que c’est vraiment de travailler avec Brad, Holly a déclaré : « Un cauchemar ! Non, c’était charmant, même s’il a besoin d’être maîtrisé et contrôlé.

« Je dois prendre le contrôle de la situation. Quand je travaille avec Bradley, je dois vraiment être sur mes gardes et faire attention, car je nous garde tous les deux en ligne.

Le respect mutuel entre les favoris d’ITV est clair. Bradley a déclaré à propos de sa co-vedette : « C’est fantastique de travailler avec Holly.

«Elle est au sommet de son art en ce qui concerne la télévision en direct. Travailler avec Holly rend ce spectacle spécial pour moi.

Nous rompons pour l’été et la prochaine chose que je sais que tu es avec un autre homme !

Philippe Schofield

Holly et son partenaire présentateur de This Morning, Phillip Schofield, sont actuellement en vacances d’été, et peu de temps après leur rupture, Phillip a plaisanté en disant qu’il était dévasté. Holly avait un nouveau conjoint à la télé.

Il a plaisanté en disant qu’elle l’avait trompé quelques jours seulement après leurs vacances d’été.

Phillip, 59 ans, a fait semblant d’être de mauvaise humeur lorsqu’il est apparu dans The One Show quelques instants avant l’interview de Holly avec Alex Jones et Ronan Keating.

Il a dit au couple : « Wow, c’est arrivé rapidement. Nous rompons pour l’été et la prochaine chose que je sais que tu es avec un autre homme !

« Ça va, je suis évidemment dévasté mais je veux le chien et la collection de CD. »

La nouvelle émission de Holly promet d’être remplie de surprises de célébrités, d’histoires et de jeux inspirants et de nombreux divertissements en vol lorsqu’elle sera diffusée ce soir sur BBC One.





Holly a expliqué : « Donc, en gros, ce que nous faisons, c’est offrir des vacances.

«Nous avons un gros avion dans le studio, donc les gens doivent faire différentes tâches et jeux et s’ils ont la chance, ils obtiennent une place dans l’avion.

« Pour qu’ils puissent aller au Mexique, dans les Caraïbes, à Las Vegas. »

Rex

Holly est en vacances d’été[/caption]

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)