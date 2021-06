HOLLY Willoughby dit que les rumeurs d’une querelle avec sa co-vedette de This Morning, Phillip Schofield, sont « insensées » car il a insisté sur le fait que le couple était « les meilleurs amis ».

Selon certaines informations, la rupture entre Holly et Phillip a commencé lorsqu’elle a remporté un prix Bafta pour avoir accueilli I’m A Celebrity: Get Me Out Of Here! aux côtés de Declan Donnelly.

Holly Willoughby a déclaré que les affirmations d’une » querelle » avec Phillip Schofield étaient fausses[/caption]

Holly, 40 ans, a remplacé Ant McPartlin en 2018 après avoir fait une pause dans son travail à la télévision à la suite d’une bataille contre l’alcool et les médicaments sur ordonnance.

Une source d’ITV a affirmé que Phil, 59 ans, ne voulait pas que Holly célèbre ou mentionne sa victoire.

La source a déclaré au Sun : « Phillip était furieux. Il ne voulait pas que Holly mentionne son triomphe lorsqu’ils se sont réunis ce matin.

« C’était très mesquin et amer pour quelqu’un qui est son ami proche. Mais j’avais l’impression qu’il était jaloux.

Et un ancien collègue de Phillip’s a également révélé : « Il est très jaloux de Holly, qui est restée une personne sympa malgré son succès. »

Phil, 59 ans, dit que les présentateurs sont les « meilleurs amis »[/caption]

Holly et Phillip travaillent ensemble depuis 14 ans – et il y a eu des rapports selon lesquels ils s’étaient brouillés en 2019[/caption]

Les choses se seraient également intensifiées lorsque Holly a voulu que Phil arrête de publier des photos sociales de son alcool fort sur ses réseaux sociaux, mais aurait été trop nerveuse pour le lui demander, alors elle a choisi de le faire via la société de gestion qu’ils partageaient à l’époque.

De plus, le duo, qui travaille ensemble depuis 15 ans, a été qualifié de « faux » par le juge de Dancing On Ice, Jason Gardiner.

Cependant, avant les Bafta TV Awards demain, Holly et Phil ont été interrogés sur les rumeurs dans une interview avec Les temps.

Ils ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux, Phillip disant: « C’est juste un non-sens » alors que Holly a ajouté: « ?? Cela n’a pas de sens. »

Schofield a poursuivi : « ? Vous ne pouvez pas faire deux heures et demie avec des gens qui n’ont pas d’opinion. Je suis content que les gens aient une opinion. Il y aura toujours les guerriers du clavier, dont aucun de nous ne fait attention.

ITV

Le succès de Holly sur I’m A Celeb en 2018 aurait déclenché des tensions gênantes entre eux[/caption]

Rex

Phil et Holly ont d’abord fait équipe sur Dancing On Ice avant d’emballer This Morning[/caption]

S’adressant au Sun lors de la conférence de presse Dancing on Ice 2020, Holly a commencé à pleurer en parlant de sa relation avec Phillip.

La maman de trois enfants a déclaré: «Phil et moi nous sommes rencontrés dans cette émission. Il y a beaucoup d’histoire dans ce spectacle.

« Mes enfants adorent aussi la série, j’y pense assez ému, ils ont tous été portés dans mon ventre dans cette série et quand nous avons terminé, je suis toujours parti et j’ai eu les bébés…









« Alors maintenant, c’est vraiment sympa parce qu’ils adorent ça et j’ai tendance à le diviser, j’en amène un chaque semaine, ils viennent toute la journée et s’assoient pendant les répétitions. C’est vraiment sympa. C’est un vrai spectacle familial.

On a ensuite demandé à Holly s’il y avait du sang entre elle et Phillip.

Niant les allégations, elle a déclaré: « Vous ne pouvez pas faire le nombre d’heures de télévision que nous faisons ensemble sans monter. «

Phillip a ensuite poursuivi en la décrivant comme sa meilleure amie, en déclarant: «Nous rigolons tellement. Nous sommes meilleurs amis, elle est comme la sœur que je n’ai jamais eue. J’adore travailler avec elle, elle est juste parfaite.