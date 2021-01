Holly Willoughby dit aux fans qu’elle est fatiguée après avoir admis «  à peu près tenir bon  »

Holly Willoughby a eu une semaine chargée avec l’école à la maison de ses trois enfants et de retourner à This Morning.

Et vendredi soir, la présentatrice de télévision, âgée de 39 ans, a déclaré à ses fans qu’elle était fatiguée dans un post Instagram franc.

La beauté blonde Holly a téléchargé un selfie où elle arborait une expression lasse sur son visage alors qu’elle appuyait sa tête sur sa main.

Révélant qu’elle a besoin de repos, elle a légendé l’offrande: « Vendredi … pourrait dormir jusqu’à lundi … »

Plusieurs des adeptes de Holly ont profité des commentaires pour la soutenir et lui ont expliqué qu'ils comprenaient ce qu'elle ressentait en jonglant avec la vie à la maison et en travaillant pendant le verrouillage.







Un encouragé: « Snap Mama! L’école à la maison et le travail hey? Chin up chick. You got this. X »

Une seconde a fait écho: « Ressentez la même chose. Cela a été une très longue semaine. »

D’autres l’ont comblée de positivité en écrivant: «Bénis toi», «reste fort, ce ne sera pas comme ça pour toujours» et «remonterons le moral des filles, des jours meilleurs viendront».

Mercredi, Holly est de retour pour animer This Morning après avoir été absente de l’émission pendant deux jours en début de semaine.







Au lieu de cela, Rochelle Humes avait remplacé Holly et présenté l’émission ITV aux côtés de Phillip Schofield.

Et à son retour, elle a admis qu’elle se débattait au milieu de la pandémie.

Le favori d’ITV a déclaré: « Bonjour, bonjour et bienvenue à votre mercredi matin, c’est ravi d’être de retour!

« Comment vas-tu, tu m’as manqué! Est-ce que tout va bien? Je pense que nous sommes sur le point de tenir bon, » demanda-t-elle, faisant référence à la nouvelle annonce de verrouillage.









« Je tiens toujours! Bonne année! »

Lundi matin, Phil, de retour de la pause de Noël, a expliqué: « Bonjour et bonne année. Bienvenue dans le tout premier This Morning de 2021.

« Holly passe quelques jours supplémentaires avec la famille, donc Rochelle est là. »

La star de la télévision Holly est la mère de Harry, Belle, neuf ans, et Chester, six ans.