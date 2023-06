Holly Willoughby disparaît de This Morning alors que la star de secours intervient

HOLLY Willoughby était absent de This Morning aujourd’hui après avoir fait la fête à Glastonbury alors que Josie Gibson intervenait aux côtés de Craig Doyle.

L’animatrice irlandaise Craig, 52 ans, a révélé ses moments d’absence dans l’émission de lundi.

Il a été bref et n’a pas expliqué l’absence de Holly, disant aux téléspectateurs: « Holly est partie aujourd’hui, elle sera de retour demain. »

Craig et Josie, 38 ans, ont ensuite lancé l’émission du midi d’ITV avec des discussions sur les dangers de la consommation excessive d’alcool et la crise du coût de la vie.

Pendant ce temps, le pilier Holly, 42 ans, est resté silencieux sur les réseaux sociaux où elle publie ses tenues This Morning tous les jours.

Les fans ont remarqué que Holly était AWOL et ont réagi sur Twitter – beaucoup affirmant qu’elle avait mal à la tête après avoir assisté au festival de Glastonbury ce week-end.

L’un d’eux a dit: « Holly a aussi la gueule de bois. »

Un autre snipe: « Holly p **** d de Glastonbury… Peu importe prendre un jour de congé… être payé quand même .. viens demain (si tu veux) »

Et un troisième a dit: « On pourrait penser que Holly aurait pensé que c’était une très mauvaise idée de simplement prendre un jour de congé après toute la récente controverse, surtout après avoir été photographiée à Glastonbury. »

Holly a secoué sa récente saga Phillip Schofield avec une cintreuse arrosée de 12 heures au tristement célèbre festival.

Le présentateur de This Morning a fait la fête et dansé avec la princesse Eugénie, le footballeur Peter Crouch, l’acteur Jamie Dornan et l’actrice Lily James jusqu’aux petites heures du dimanche matin.

À un moment donné, on l’a vue remuer ses fesses contre un copain masculin et rire dans une routine de danse.

C’était la première fois qu’elle était vue lors d’un événement public depuis que le co-animateur de longue date Phil a dû démissionner après avoir admis lui avoir menti au sujet de sa liaison avec un jeune assistant masculin dans l’émission de jour d’ITV.

Un spectateur a déclaré que Holly semblait boire de petites tasses de vin tandis que son mari, Dan Baldwin, soupait des pintes de bière.

Une source a déclaré: « Holly riait et plaisantait avec ses amis dès le moment où elle a atterri.

« Ils avaient accès à la zone de camping VIP Winnebago, mais Holly semblait désireuse de se mêler à la foule. »

Elle a ensuite rencontré l’ancienne star anglaise Crouch et sa femme Abbey Clancy.

Ils ont été vus en train de regarder le titre de vendredi soir Arctic Monkeys et ont dansé parmi la foule pendant le set.

Un spectateur a ajouté: « Holly semblait très proche de Pete et Abbey.

« Elle les serrait tous les deux dans ses bras et a passé une heure à danser avec Abbey pendant les Arctic Monkeys.

« Personne ne les a reconnus, même si Pete se démarquait comme un pouce endolori à cause de sa taille.

« Holly a eu une danse amusante avec un autre ami et elle semblait remuer ses fesses contre les siennes. »

Holly et son mari ont ensuite conduit le groupe au repaire des célébrités de Rabbit Hole à Glastonbury.

En cours de route, Crouch, 42 ans, a semblé plus usé et a été soutenu par Dan pendant qu’ils marchaient.

Holly et ses copains l’ont ensuite filmé alors qu’il faisait sa danse de robot.

Ils sont arrivés à The Rabbit Hole pour minuit et sont restés jusqu’à 2 heures du matin.

Un spectateur a ajouté: «Elle dansait sans arrêt et s’amusait.

« Il était clair que le stress des deux derniers mois s’était atténué et Holly avait l’air plus heureuse que jamais.

« Elle a fait la fête aux côtés d’Eugénie, Lily et Jamie – qui était avec un groupe d’amis.

« Taron Egerton et Cruz Beckham étaient là aussi et la fête battait son plein. »

Holly a précédemment parlé de sa tristesse face à la rupture de sa relation avec Phil dans une déclaration lors d’une émission en direct sur This Morning.

