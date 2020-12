Holly Willoughby a déclaré qu’elle souhaitait agrandir sa famille après avoir eu la rumeur après avoir roucoulé sur le nouveau bébé de la co-star de This Morning, Rochelle Humes.

L’animatrice de télévision de 39 ans a déjà trois enfants avec son mari producteur Dan Baldwin – Belle fille de neuf ans, et ses fils Harry, 11 ans, et Chester, six ans.

La chanteuse du samedi, Rochelle, 31 ans, a trois enfants avec son mari, le chanteur de JLS, Marvin, 35 ans – ses filles Alaia-Mai, sept ans, Valentina, trois ans, et son nouveau-né Blake, âgé de deux mois.

Holly avoue que le fait de regarder à l’occasion Rochelle, animatrice de This Morning, accueillir un autre enfant, l’a laissée vouloir plus d’elle-même lors d’une conversation sur un épisode spécial du jour de Noël de l’émission du magazine ITV.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



Holly et le co-animateur Phillip Schofield demandent à Rochelle comment ses filles s’entendent avec leur nouveau petit frère, Blake, au cours de l’épisode du jour de Noël.

Le chanteur répond: «Ils sont géniaux. Ils sont constamment partout sur lui et se disputent pour savoir qui va le tenir et qui me passe les lingettes pour bébé.

«Mais c’est vraiment sympa, et je pense que parce que c’est un garçon, il n’y a pas de compétition, ils essaient juste d’être des mini momies!







(Image: Instagram)



Alors que Rochelle tient Blake devant la caméra pour lui dire au revoir, une Holly émue jaillit: « Oh, je veux un de ceux-là. »

Phillip, incrédule, rétorque: « Non, vous ne le faites pas! »

Mais Holly insiste: «Oui!»

Doting mère Holly est très protectrice de ses trois enfants et fait tout ce qu’elle peut pour les protéger de la vie publique.

La star a engagé ses enfants dans des contrats de publicité et d’approbation via ses canaux de médias sociaux – mais couvre leurs visages dans des plans.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



L’épisode spécial du jour de Noël de This Morning verra également les anciens concurrents de Big Brother Alison Hamond et Josie Gibson venir assister à la présentation.

Pendant que le chef de la télévision, Gino D’Acampo, prépare des boissons pour les stars de la télévision en journée.

Ce matin à Noël est diffusé sur ITV le jour de Noël à 10h.