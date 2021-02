Holly Willoughby de Dancing on Ice se souvient de l’horreur d’avoir été surprise dans la querelle de Jason Gardiner et Karen Barber alors qu’elle était enceinte

HOLLY Willoughby a rappelé son horreur d’être coincée au milieu de l’une des plus grandes files d’attente à l’écran de Dancing On Ice alors qu’elle était enceinte de son fils Chester.

La star discutait du tristement célèbre combat de Jason Gardiner et Karen Barber en 2011 dans Dancing on Ice: le plus grand spectacle sur glace d’hier soir – quand elle a révélé sa peur d’être prise entre eux alors que les choses empiraient.

Les fans de l’émission de patinage ITV se souviendront que la paire est devenue personnelle après avoir été en désaccord sur la performance de Johnson Beharry.

Bien que Karen ait été laissée en larmes par sa routine, Jason, 49 ans, a affirmé que le soldat britannique n’avait pas progressé.

À la lumière de ses commentaires, l’ancien patineur artistique a commencé à défendre la performance de Johnson lorsque Jason a fait une plaisanterie brutale à propos de son remplacement dans le jury.

Le chorégraphe australien lui a dit: « Si votre opinion comptait encore, vous seriez sur le panneau. »

Karen a été rendue furieuse par la remarque coupante et a demandé à Jason de la répéter, ce qu’il a fait.

En se rapprochant du jury, l’athlète lui a alors dit qu’il n’avait rien apporté à l’émission et l’a qualifié d ‘«offensant» – laissant la pauvre Holly coincée au milieu d’eux.

La star alors enceinte a réussi à calmer la situation tendue en défendant Karen et en éloignant le patineur de la taille d’une pinte.

Réfléchissant au combat une décennie plus tard, Phillip Schofield, 58 ans, a admis qu’il ne pouvait rien faire pour aider son co-animateur pour le moment.

Holly, 40 ans, a partagé: « Je me souviens juste d’avoir pensé: ‘Je me tiens ici seule devant faire face à tout cela et je suis enceinte.' »

Ce à quoi Phillip a avoué: « Je ne pouvais rien faire pour vous aider! »

Les commentaires arrivent alors que Holly a admis qu’elle était « absolument terrifiée » en organisant le tout premier Dancing on Ice avec Phillip.

Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant des années sur le spectacle de patinage ITV et This Morning, il est difficile de se souvenir d’une époque où ils ne se sont pas tenus côte à côte.

Mais sur Dancing on Ice: The Greatest Show on Ice de la nuit dernière, qui revenait sur les moments les plus mémorables de l’histoire de la série, le tout premier épisode a été revisité.

Dans une voix off, Phil a déclaré: « Malgré l’hébergement ensemble pour la première fois, Holly et moi étions prêts. »

Holly a répondu: « Parlez pour vous-même, j’étais absolument terrifiée. »

La première émission a été diffusée le 6 janvier 2006 et Holly a été animée aux côtés de Phil jusqu’en 2011 avant de revenir lorsque l’émission a été relancée en 2018.

Le succès de Holly et Phil en tant que duo hôte de l’émission de patinage a conduit Holly à succéder à Fern Britton aux côtés de Phil sur This Morning en 2009.

L’épisode spécial de la nuit dernière survient après que les patrons ont décidé de donner aux concurrents de la série actuelle une semaine de congé.

Cette décision est intervenue après que deux stars ont dû se retirer en raison d’une blessure tandis que Rufus Hound et Joe-Warren Plant ont dû quitter la série après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

Pour couronner le tout, Jason Donovan a dû manquer le spectacle de la semaine dernière après s’être blessé au dos et le patineur professionnel Hamish Gaman a dû se retirer après s’être blessé au doigt.