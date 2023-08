Holly Willoughby de ce matin SNUBBED à nouveau aux National Television Awards alors que les téléspectateurs votent pour l’hôte rival pour le gong

BELEAGUERED This Morning, l’animatrice Holly Willoughby a été snobée par les téléspectateurs en faveur d’Alison Hammond lors d’un vote serré pour les National Television Awards.

C’est un autre coup dur pour Holly, 42 ans, après des mois sous le microscope alors que le drame engloutit l’émission ITV de jour.

Getty

L’animatrice de ce matin, Holly Willoughby, a été snobée par les téléspectateurs après que l’émission et la star aient passé des mois sous le microscope[/caption] Alamy

Les fans ont plutôt voté pour Alison Hammond en tant que meilleure présentatrice télé, laissant Holly hors de la liste restreinte pour la deuxième année consécutive[/caption] Rex

La grâce salvatrice de Holly est que This Morning lui-même semble avoir reçu une chance de rédemption.

Son public fidèle a soutenu l’émission malgré tout le drame, en la votant dans la liste restreinte du meilleur jour.

Le programme ITV défendra son titre 2022 contre Loose Women, l’émission de quiz The Chase et The Repair Shop de la BBC.

Les patrons d’ITV ont été interrogés au Parlement sur des conditions présumées «toxiques» dans les coulisses de This Morning après le scandale de Phillip Schofield – et les téléspectateurs ont critiqué Holly pour sa gestion de la saga.

Maintenant, les retombées ont vu les fans voter pour la pétillante Alison en tant que meilleure présentatrice de télévision, laissant Holly hors de la liste restreinte pour la deuxième année consécutive.

L’année dernière, Phil et Holly ainsi que les présentateurs du vendredi Dermot O’Leary et Alison sont montés sur scène pour récupérer le gong.

Mais Alison s’est retrouvée avec le micro.

Phil, 61 ans, qui a démissionné de l’émission après avoir admis une liaison avec un jeune coureur, est également dans le froid.

Au lieu de cela, Alison, 48 ans, sera en compétition avec Bradley Walsh, Claudia Winkleman, Martin Lewis et Ant and Dec – le duo Geordie a remporté le prix 21 fois.

Une source télévisée a déclaré: «Il est difficile de voir un moment où Ant et Dec ne récupèrent pas le gong du présentateur aux NTA. Mais derrière eux, la liste restreinte est devenue un champ de bataille à part entière. Holly a été nominée pour la dernière fois en 2021, mais elle et Phil ont raté en 2022.

«Holly ne s’attendrait jamais à battre Ant et Dec, mais tout le monde avait espéré que sa loyauté envers This Morning et sa résilience seraient payantes avec un clin d’œil cette année. Après tout, elle n’a rien fait de mal.

« Ce sera un coup dur pour elle qu’Alison soit la fille dorée qui a émergé de l’épave de This Morning. »

Claudia, 51 ans, était considérée comme un shoo-in pour le meilleur présentateur de télévision après le succès fulgurant de The Traitors de la BBC.

Mais l’inclusion de Martin Lewis dans la liste restreinte reflète son passage d’expert de la télévision à présentateur grâce à Good Morning Britain.

Ce sont les votes des téléspectateurs qui les ont mis là. Le processus de vote NTA commence par une longue liste basée sur les cotes d’écoute de Barb. Les téléspectateurs votent ensuite pour choisir qui fait la liste restreinte, puis les gagnants.

Ailleurs sur les listes restreintes, il y avait des signes de pousses vertes pour ITV.

Love Island a fait la liste du concours de réalité, bien que les traîtres devraient remporter la victoire. Paul O’Grady: For The Love Of Dogs est nominé dans Factual, après la mort de Paul cette année, tandis que The 1% Club est en lice pour Quiz Game Show et il y a plusieurs mentions pour The Chase, en quiz et en journée.

ITV domine également la catégorie Bruce Forsyth Entertainment, avec trois des quatre émissions présélectionnées – I’m A Celeb, Saturday Night Takeaway et The Masked Singer.

Un seul homme – James Norton – a été présélectionné pour Drama Performance et il affrontera sa co-vedette de Happy Valley, Sarah Lancashire, parmi un groupe de cinq.

Mais ce sont les gars qui percent dans la catégorie Rising Star, avec trois des quatre nominés masculins. Le fils de Jade Goody, Bobby Brazier, est en lice pour son travail de Freddie Slater dans EastEnders.

Pendant ce temps, Sky’s Brassic, Ted Lasso sur Apple TV + et Young Sheldon de l’E4 sont en lice pour la meilleure comédie contre les fantômes de la BBC. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie à l’O2 de Londres le 5 septembre où Joel Dommett sera l’hôte.

Les téléspectateurs peuvent voter gratuitement en ligne sur nationaltvawards.com ou avec un appel téléphonique de 25p-a-minute au 0905 647 2023. Vous pouvez acheter des billets pour être dans le public sur le même site Web.

Pixel8000

Les patrons d’ITV ont été confrontés à des questions sur des conditions présumées «toxiques» à This Morning après le scandale de Phillip Schofield – et les téléspectateurs ont critiqué Holly pour sa gestion de la saga[/caption]