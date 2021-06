Holly Willoughby de ce matin hurle de terreur alors que Phillip Schofield la termine avec une « poupée hantée »

HOLLY Willoughby a crié de terreur aujourd’hui alors que Phillip Schofield l’a blessée à propos d’une « poupée hantée ».

Phil a prétendu qu’il avait trouvé une vieille poupée dans le studio qui était « enragée par les esprits et les fantômes » et qu’il voulait que Holly passe du temps avec elle.

4 Holly Willoughby était terrifiée par une poupée dans l’émission d’aujourd’hui

Il lui a dit: « Nous avons fait des recherches approfondies dans ce bâtiment et avons trouvé ceci – appelé Holly. »

Incrédule, Holly a répondu: « Non, ce n’est pas le cas. »

Phil a poursuivi: «Je l’appelle Holly.

4 Holly ne voulait pas s’approcher de la poupée

4 Phillip a dit que la poupée s’appelait Holly

« Cela fait partie de ce bâtiment depuis de nombreuses années et serait absolument enragé par les esprits et les fantômes. »

Quand Phillip l’a mise sur le canapé, Holly lui a dit : « Je ne la veux pas. Non, non, je pense qu’Holly et moi devons prendre nos distances sociales. Je pense qu’elle est trop proche.

Elle a poursuivi: « Si les choses bougent, je vais frapper le toit du studio. »

4 La star était très impressionnée

L’air terrifiée, elle a crié : « Arrête, arrête ! »

Les présentateurs sont ensuite allés en direct en Amérique pour discuter avec un couple qui adopte des poupées effrayantes de personnes qui n’en veulent plus.