Holly Willoughby de ce matin est magnifique alors qu’elle célèbre une étape importante alors qu’elle met la «porte d’attente» derrière elle

La star de CE matin, Holly Willoughby, est magnifique dans de nouveaux clichés publiés alors qu’elle célèbre le jalon de son entreprise, Wylde Moon.

La magnifique maman de trois enfants, 41 ans, a posté de belles photos avec un gâteau d’anniversaire bleu alors que Wylde Moon avait un an.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Holly Willoughby (@hollywilloughby)

Holly a écrit: “Gâteau quelqu’un ??? Wylde Moon a eu 1 an et j’ai beaucoup réfléchi à notre première année et au voyage que l’équipe et moi avons fait.

La star a demandé à ses fans et à ses amis de lire une conversation sur son entreprise florissante et a partagé un emoji de lune en clin d’œil au nom.

La présentatrice de télévision est une vision dans les clichés et porte une élégante robe à pois rouge et rose et sa blonde se verrouille.

Holly sourit en tenant l’assiette avec un gros gâteau d’anniversaire et une seule bougie, et dans une autre image, elle a vu en attraper une poignée et la mettre sur ses lèvres pendant qu’elle mange.

Répondant aux commentaires, les amis de la star l’ont félicitée pour le jalon.

Abbey Clancy a mis des émojis de cœur, et la meilleure amie de Holly, Emma Bunton, a écrit : “Joyeux anniversaire @wyldemoon ”

En savoir plus sur ce matin DÉCHIRANT Alison Hammond retient ses larmes en parlant de la mort d’un parent décédé PASSER LES PUBLICITÉS Le remplaçant de Phillip Schofield dans les publicités We Buy Any Car vu filmer de nouvelles promotions

La co-vedette de Holly’s This Morning, la journaliste spécialisée Alice Beer, a écrit : « Félicitations. Très fier que vous construisiez quelque chose de votre cœur à partir de zéro.

Lors du lancement du site Web de style de vie de Holly l’année dernière, la star a été qualifiée de “farfelue” par certains.

Dans une interview avec le magazine Grazia, la maman de trois enfants a déclaré : « Je pense que les gens ont du mal avec certaines idées.

« Au moment où j’ai lancé Wylde Moon, le mot “farfelu” a été beaucoup utilisé.

« Je m’y attendais. Et c’est bien. Je ne peux pas changer ça. Je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n’est pas « viens méditer avec moi » ou « regarde la lune et joue un bol sonore ».

“C’est s’il vous plaît allez et faites cette chose qui fait chanter votre cœur. Allez et faites-vous.

Holly insiste sur le fait qu’elle est habituée à la critique et à la pêche à la traîne dans son travail à la télévision, mais refuse de se plier aux attentes des gens à son égard.





Holly ajoute : « Je n’ai plus peur de la réaction. Si cela ne correspond pas à ce que vous pensez et attendez de moi, eh bien, je ne peux rien y faire.

« Je ne peux pas changer cela. Je ne veux pas changer ça. Et je ne vais pas changer ça. C’est moi.”

Le point de repère survient après que les fans de This Morning aient repéré des tensions entre Holly et sa co-star Phillip Schofield.

Elle a dit: “Wow, ça alors, et même à …” avant que Phillip n’intervienne hier dans This Morning.

Holly a été vue regardant sur le côté, avec ce qui ressemblait à une lueur d’agacement sur son visage alors qu’elle se taisait.

Certains ont affirmé qu’il semblait même qu’elle avait roulé des yeux après avoir été interrompue.

Le couple a récemment été pris dans un scandale, Holly étant en larmes après avoir affirmé qu’elle et Phillip Schofield avaient sauté la file d’attente pour passer devant la reine en état pendant que d’autres attendaient pendant des heures.

TVI

Les téléspectateurs de ce matin ont repéré des tensions entre Holly et Phil[/caption]