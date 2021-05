Holly Willoughby, David Walliams et John Bishop rejoignent le jury de The Masked Dancer avant la nouvelle série

HOLLY Willoughby, John Bishop et David Walliams se joignent au panel de The Masked Dancer en tant que panélistes invités de cette saison.

La série bonkers ITV, un spin-off de The Masked Singer, verra des danseurs secrets se battre pour leur place dans la compétition, tout en se produisant dans des costumes élaborés.

Instagram

Holly Willoughby deviendra détective pour la nouvelle série[/caption]

Getty

David Walliams échangera BGT pour le panel The Masked Dancer[/caption]

En plus du panel régulier – Jonathan Ross, Davina McCall, Mo Gilligan et le nouveau venu Oti Mabuse – Holly, John et David mettront leurs talents de détective à l’épreuve.

Lors de l’annonce, Holly a déclaré: «La façon dont les danseurs masqués sont capables de réaliser les mouvements qu’ils font dans ces costumes est époustouflante!

«J’ai vraiment adoré rejoindre le panel en tant qu’invité spécial et jouer le rôle de détective. Vous êtes prêt pour un vrai régal.

Le comédien John, qui a été annoncé comme jouant dans la prochaine série de Doctor Who, a ajouté: «Je suis allé à l’enregistrement de The Masked Dancer, je ne sais pas trop à quoi cela ressemblerait, mais c’était le plus amusant que j’aie eu depuis longtemps.

Getty – Contributeur

John Bishop a salué le plaisir qu’il a eu sur l’émission[/caption]

«L’émission est folle – mais dans le bon sens – et voir le mur vidéo avec tous les téléspectateurs et les familles à la maison lui donne un piquant supplémentaire.

«C’était une soirée vraiment amusante et j’ai vraiment apprécié.»

Le juge de Britain’s Got Talent, David, a également déclaré qu’il s’était « éclaté » en faisant le spectacle – et ne pouvait s’empêcher de le comparer à son placement typique sur le calendrier d’ITV.

ITV

Qui se cache derrière les masques?[/caption]

ITV

Joel Dommett est de retour avec Mo, Davina, Oti et Jonathan[/caption]

«Joel et les autres juges m’ont fait sentir les bienvenus. C’est beaucoup plus difficile que de juger BGT », a-t-il déclaré.

«C’est plus comme devoir être un détective!»

Une douzaine de célébrités secoueront leur plume de queue – dans certains cas, littéralement – dans le nouveau concours amusant.





Les personnages de la série à venir incluent un écureuil, un lave-auto et une gloire de knickerbocker.

Pourront-ils garder leur identité cachée?

Le danseur masqué commence le samedi 29e Mai à 19h sur ITV.