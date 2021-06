HOLLY Willoughby est devenue hystérique ce matin alors qu’elle taquinait Joe Wicks à propos de péter pendant l’un de ses entraînements.

Le gourou du fitness est apparu dans This Morning pour préparer un festin mexicain, mais Holly n’a pas pu s’empêcher de se moquer de lui pour sa gaffe embarrassante.

6 Holly Willoughby était hystérique alors qu’ils rejouaient le pet de Joe Wicks sur This Morning

« Il y a eu un moment où je voudrais personnellement vous remercier pour cela qui m’a fait rire plus qu’autre chose pendant le confinement », a-t-elle taquiné.

« Et c’était le moment où tu as pété. »

Joe avait l’air mal à l’aise alors qu’ils alignaient le clip et dit: « Oh non, pas encore, je pensais m’en être débarrassé. »

Holly et Phillip Schofield étaient ravis de jouer le pet malheureux de Joe non pas une mais deux fois pour leur propre plaisir.

6 Joe était mortifié alors qu’ils jouaient le son

« C’est comme le meilleur bruit de pet de comédie de tous les temps, » gloussa Holly.

Joe a un énorme succès pour ses séances d’entraînement sur YouTube PE et 800 000 personnes ont entendu son pet en direct.

Les fans étaient confus lorsqu’ils ont entendu le bruit suspect alors que la star de 34 ans était hors caméra lors d’une diffusion en direct en janvier.

6 Joe a été rougi par sa gaffe guff sur le livestream Crédit : Getty Images – Getty

Et Mark Wright a confronté Joe à ce sujet lors d’une interview sur Coeur FM le lendemain.

Semblant penaud lorsque la conversation téléphonique a commencé, le fanatique du fitness a commencé: « Je ne peux pas croire que nous ayons cette conversation, je sais déjà ce que vous allez me demander. Allez-y, c’est quoi? »

L’animateur a répondu : « Parlons juste d’une sorte de bruit qui est arrivé à, à combien de personnes… ?

Joe a répondu: « Je suis tellement gêné par ce qui s’est passé. En gros, j’ai filmé mon premier PE avec Joe hier, en direct à 9h, non?

6 Il était hors caméra lorsque le son suspect a été entendu par 800 000 personnes

6 Joe a parlé du moment embarrassant à son ami Mark Wright Crédit : Getty Images – Getty

« J’ai appuyé sur le bouton live juste sur mon flux YouTube, et juste avant, je parle 20 secondes avant, quelque chose s’est échappé Mark… et vous pouvez deviner ce que ce sera Mark… »

Mark l’a interrompu : « Comment est-ce arrivé Joe ? Parce que je le regarde, tu es tellement professionnel avec ton [YouTube] des vies et des trucs, tu es incroyable avec ce que tu fais, mais comment as-tu fait l’erreur ?

« Avez-vous déjà appuyé sur « live » et vous ne saviez pas que vous étiez en direct ? Qu’est-ce qui s’est passé ? »

Joe a expliqué : « Écoutez, 800 000 personnes ont vu cette vidéo. Je ne savais pas.

6 Joe n’a pas réalisé que les fans avaient entendu jusqu’à ce qu’il voit des rapports en ligne Crédit : Instagram

« Lorsque vous passez en direct, vous appuyez sur live et il y a un délai d’environ 20 secondes, mais pour une raison quelconque, le lien s’était ouvert et il était en mémoire tampon et il a essentiellement obtenu le son.

« Alors j’ai laissé sortir ce géant – honnêtement, le plus long – éventreur que j’aie jamais laissé sortir de ma vie. »

Il a ensuite avoué qu’il ne savait même pas que tous ses téléspectateurs l’avaient entendu jusqu’à ce qu’il voie un article sur la gaffe en ligne.

Heureusement, Joe a pu voir le côté drôle et a fait la lumière sur la situation – cependant, il a depuis fait corriger la bévue de la vidéo.

Il a dit: « Je vais vous dire, certains commentaires sont hilarants! Je dois être honnête, je suis revenu à la vidéo et j’ai demandé à mon pote de la monter parce que je ne peux pas avoir ça en vie là-bas toujours. »

Joe a repris son PE avec les livestreams de Joe au milieu du troisième verrouillage national du Royaume-Uni, promettant de garder les Britanniques actifs tout en restant coincés à l’intérieur.

Joe a terminé sa première série de cours sur YouTube pour les « professeurs d’éducation physique » en juillet de l’année dernière, après avoir collecté 580 000 £ pour le NHS grâce aux publicités qui y sont diffusées.