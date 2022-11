Holly Willoughby courtisée par l’exécutif de la BBC après s’être sentie ” bouleversée ” par la gestion par ITV de la tempête de file d’attente This Morning

HOLLY Willoughby était l’invitée d’honneur de la BBC lors d’une remise de prix la semaine dernière alors que le diffuseur continue d’essayer de l’éloigner d’ITV.

La star d’ITV et son mari, le directeur de la télé Dan Baldwin, ont été personnellement invités aux Variety Club Showbusiness Awards par la responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore.

Les initiés ont révélé à quel point le diffuseur souhaitait approfondir ses liens avec Holly et l’avait en tête pour une poignée de projets à venir de la BBC.

Une source a déclaré: «Holly est vraiment une cible clé pour la BBC et elle était leur invitée aux prix du Variety Club.

“Holly a été invitée et dînée par Charlotte qui tient à embarquer Holly pour certains de leurs prochains grands spectacles.

«Son mari Dan est à bord et pense que Holly pourrait faire de grands progrès au Beeb.

“Après le scandale du ‘Queue-Gate’ plus tôt cette année, Holly s’est sentie bouleversée par la façon dont ITV a géré la situation.

“La BBC a clairement indiqué à Holly à quel point elle est précieuse et aimerait la faire travailler sur plus de leurs émissions.

“L’invitation à la fête et passer du temps avec les meilleurs cuivres fait partie du plan de Beeb pour courtiser Holly.”

Les spectateurs de la cérémonie, qui s’est tenue à l’hôtel Hilton de Park Lane à Londres lundi dernier, ont révélé comment Holly et Dan étaient partis à mi-chemin de la cérémonie.





La star de Love Island, Zara McDermott, qui a commencé à réaliser une série de documentaires sur la BBC, était également sur la table et après le départ de Holly, elle a été déplacée dans son siège pour parler à Charlotte.

Le Sun a révélé plus tôt cette année comment Holly et sa co-star de This Morning Philip Schofield avaient été secoués par le contrecoup des accusations qu’ils avaient sautées pour faire la queue pour voir la reine allongée dans l’état.

À l’époque, le couple s’est excusé et a réfuté les affirmations selon lesquelles ils avaient sauté la file d’attente.

Holly, qui a présenté This Morning pendant 13 ans aux côtés de Phil, anime également Dancing On Ice sur la chaîne.

L’année dernière, elle a plongé son orteil dans Primetime sur la BBC – animant un jeu télévisé, Take Off With Bradley And Holly, aux côtés de Bradley Walsh.

En avril de cette année, elle a également présenté l’émission Freeze The Fear de BBC One aux côtés de Lee Mack.

Les initiés ont déclaré que la BBC avait de grands projets pour l’avenir avec Holly.

La source a ajouté: «Holly est une star de la télévision impeccable, familiale et amusante – ce qui est parfait pour le public de la BBC.

“Ils ont quelques grands spectacles à venir qu’ils veulent présenter à Holly et ils veulent qu’elle sache qu’elle a un brillant avenir à la BBC.”

L’année dernière, Holly a plongé son orteil dans Primetime sur la BBC – animant un jeu télévisé, Take Off With Bradley And Holly, aux côtés de Bradley Walsh[/caption]